"غوميز" يطلب مساعدة جمهوره في لقاء ولي العهد.. و"سامي الجابر" يتفاعل

طلال الغامدي (صدى):
تمنى محترف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، أن يتكرر اللقاء الذي جمعه مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عندما فاز نادي الهلال بدوري أبطال آسيا في عام 2019.
ونشر "غوميز" صورة له وهو يقف أمام الصورة التي تم التقاطها له مع الأمير محمد بن سلمان، وطلب رأي جمهوره حول كيفية تكرار مثل هذا اللقاء.
وتابع على حسابه بموقع "تويتر" :"أعزائي، احتاج رأيكم، ماذا علي أن أفعل لأتمتع بشرف تكرار هذا اللقاء الرائع والحصول على صورة أخرى مع ولي العهد".
وتفاعل معه لاعب ورئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، معلقًا :"ابذل قصارى جهدك ، وحارب مثل الأسد لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا مرة أخرى لرفع علم بلدنا الجميل، وأعدك بأن لحظة لقائك بسمو ولي العهد ستتكرر".
يذكر أن سمو ولي العهد استقبل في عام 2019 رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يخوض الهلال المباراة النهائية من الدوري لهذا العام يوم الثلاثاء المقبل، وذلك أمام نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.
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