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"غوميز" يطلب مساعدة جمهوره في لقاء ولي العهد.. و"سامي الجابر" يتفاعل

منذ ساعة
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"غوميز" يطلب مساعدة جمهوره في لقاء ولي العهد.. و"سامي الجابر" يتفاعل

طلال الغامدي (صدى):

تمنى محترف نادي الهلال، بافيتيمبي غوميز، أن يتكرر اللقاء الذي جمعه مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عندما فاز نادي الهلال بدوري أبطال آسيا في عام 2019.

ونشر "غوميز" صورة له وهو يقف أمام الصورة التي تم التقاطها له مع الأمير محمد بن سلمان، وطلب رأي جمهوره حول كيفية تكرار مثل هذا اللقاء.

وتابع على حسابه بموقع "تويتر" :"أعزائي، احتاج رأيكم، ماذا علي أن أفعل لأتمتع بشرف تكرار هذا اللقاء الرائع والحصول على صورة أخرى مع ولي العهد".

وتفاعل معه لاعب ورئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، معلقًا :"ابذل قصارى جهدك ، وحارب مثل الأسد لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا مرة أخرى لرفع علم بلدنا الجميل، وأعدك بأن لحظة لقائك بسمو ولي العهد ستتكرر".

يذكر أن سمو ولي العهد استقبل في عام 2019 رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يخوض الهلال المباراة النهائية من الدوري لهذا العام يوم الثلاثاء المقبل، وذلك أمام نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

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الهلال
نادي الهلال
دوري أبطال آسيا
آسيا
نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي

التعليقات

البي
البي عدد التعليقات : 565
منذ 45 دقيقة
ما ودك تدخل في الاسلام
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4038
منذ 22 دقيقة
عقدها مليونيرررري خرافي ويبي يزيدهن . اتمتع من اموال بلدنا وحنا نتفرج عليكم يسعدونكم بها وحنا لنا الله ✋

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أحدث التعليقات

رااايق
الصياعه برضوووو لها ناسها **!!!
رااايق
اللي ما طقلك كرت ولا درى عنك ** طبعا هذا بالنسبه لي ** اديني حئنه وانا مع معرفش * يعني فجأة ** !!!! ههههههههههههه
برنس
قلعته هذا الدلال كم اكرهه الله يقلعه ما اغثه
مجهول
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حبظلم الاثول
واسفاه على نساء السعوديه أصبحت لاعبات كرة القدم ... بعد سماح قيادة النساء السيارات وبدأت يسمح لهن حضور مبارايات والان هن لاعبات كرة القدم...

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