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أهم شيء التقليد عندهم

منذ 11 ساعة
1696
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55225
منذ 40 دقيقة
هههههههههههه

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أحدث التعليقات

النورس
داذما لايحدث التغيير الا بعد وقوع مصيبه،، انا لله وانا اليه راجعون
abdul
ويش ودّاك لأوروبا مادام الحال كما تقول. تعال لشيكاغو.
عبدالله
اذا بليتوا فأستتروا
abdul
الرازق في السماء والحاسد في الارض
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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