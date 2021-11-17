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المعهد الملكي للفنون التقليدية يطلق برنامج دبلوم فنون البناء بجدة

منذ ساعة
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المعهد الملكي للفنون التقليدية يطلق برنامج دبلوم فنون البناء بجدة

جدة (صدى):
دشن المعهد الملكي للفنون التقليدية فرعه الأول في جدة، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من المثقفين والفنانين، وذلك امتداداً لحرص المعهد على تحقيق أهداف رؤية 2030

وسيكون المعهد لبنة من لبنات تشكيل المشهد الثقافي وسيسهم بشكل فعال بعكس صورة مشرفة عن إرث الوطن العريق وموروثه الثقافي المتميز ، ويعد اختيار جدة التاريخية كمقر للمعهد مؤشراً على الاهتمام بالعمارة التاريخية والحفاظ على النمط السعودي في البناء بشتى أشكاله.

وتتميز العمارة في جدة التاريخية بعناصر معمارية و زخرفية جعلت من المنطقة ذات قيمة ثقافية و فنية، علاوة على ذلك تسجيل جدة التاريخية في اليونيسكو كموقع تراث عالمي و كبوابة لمكة المكرمة، وعليه يعمل المعهد الملكي للفنون التقليدية على أحياء الفنون التقليدية والتراث الثقافي للمكان.

​وأكدت المدير العام للمعهد الملكي للفنون التقليدية الدكتورة سوزان بنت محمد اليحيى " أن افتتاح هذا الصرح الثقافي هو امتداد لسعينا لإعادة تشكيل المشهد الثقافي في بلادنا بطريقة إيجابية متوائمة مع أهداف رؤية 2030 وخاصة أن بلادنا تملك الكثير من التنوع في الموروث الثقافي والتي سنسعى من خلال فرع المعهد بجدة لإبرازها والمحافظة عليها وتمكين الكوادر السعودية الشابة بالخبرات والمهارات في هذا المجال، ليكونوا امتداد لأجيال سابقة حافظت على هذا الموروث وطورته مما جعله شاهداً على تاريخ نجاحات المملكة العربية السعودية وصنعت له اسماً مميزاً في مجال الفنون التقليدية.

​وأضافت اليحيى أن الشباب السعودي مبدع ويحمل الكثير من الشغف للنجاح والتفوق في مجال الفنون التقليدية لنصل بها لجميع أرجاء العالم ولنعرفهم بالثقافة السعودية الأصيلة التي تحمل في طياتها المحبة والسلام لكل العالم.

​الجدير بالذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يقدم بالشراكة مع مؤسسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية برنامج دبلوم فنون البناء في جدة التاريخية كتجربة تعليمية وفق أعلى المستويات لإحياء الفنون التقليدية والمعمارية لجدة التاريخية مع التأكيد على الحفاظ على الموروث الثقافي المادي.

ويقدم البرنامج أيضا مزيجاً بين الحرف ومبادئ التصميم التي ستطور المعارف والمهارات عبر مزج المنهجيات النظرية والتطبيقية، بالإضافة لغرس الوعي بأهمية التراث الثقافي في السياق المعاصر لفنون البناء والحرف اليدوية في جدة التاريخية، لتجديد مهارات الفنون والحرف التقليدية وضمان استدامتها ودعم الخريجين بفرص الانخراط في مشاريع ترميم وإعادة إحياء جدة التاريخية.

جدة
المعهد الملكي للفنون التقليدية
دبلوم فنون البناء

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18801
منذ ساعة
كن وطنيا مهما كانت الظروف

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أحدث التعليقات

رااايق
الصياعه برضوووو لها ناسها **!!!
رااايق
اللي ما طقلك كرت ولا درى عنك ** طبعا هذا بالنسبه لي ** اديني حئنه وانا مع معرفش * يعني فجأة ** !!!! ههههههههههههه
برنس
قلعته هذا الدلال كم اكرهه الله يقلعه ما اغثه
مجهول
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حبظلم الاثول
واسفاه على نساء السعوديه أصبحت لاعبات كرة القدم ... بعد سماح قيادة النساء السيارات وبدأت يسمح لهن حضور مبارايات والان هن لاعبات كرة القدم...

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