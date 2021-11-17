قرارات جديدة ستطبق في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي سلطان المهوس، عن تغيرات ستطرأ على بطولة دوري أبطال آسيا.
وذكر أن اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت زيادة عدد اللاعبين الأجانب، في قائمة كل فريق، بما لا يؤثر على تطور النجوم المحليين، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".
كما شملت القرارات استحداث جائزة "اللعب الإيجابي"، بحيث يتم منحها إلى الفريق الأقل إهدارًا للوقت، وإلغاء قاعدة الهدف بـ"اثنين" خارج الأرض، واللجوء إلى أشواط إضافية وضربات الترجيح، في حال التعادل في عدد الأهداف ذهابًا وإيابًا.