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قرارات جديدة ستطبق في دوري أبطال آسيا

منذ يوم
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قرارات جديدة ستطبق في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):

كشف الإعلامي الرياضي سلطان المهوس، عن تغيرات ستطرأ على بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكر أن اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت زيادة عدد اللاعبين الأجانب، في قائمة كل فريق، بما لا يؤثر على تطور النجوم المحليين، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

كما شملت القرارات استحداث جائزة "اللعب الإيجابي"، بحيث يتم منحها إلى الفريق الأقل إهدارًا للوقت، وإلغاء قاعدة الهدف بـ"اثنين" خارج الأرض، واللجوء إلى أشواط إضافية وضربات الترجيح، في حال التعادل في عدد الأهداف ذهابًا وإيابًا.

كرة القدم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
آسيا

التعليقات

ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 144
منذ 32 دقيقة
كله مو اجل ضعيف البطولات وصفر اسيا وحنكوش علي الجميع يبي يحقق الحلم بعد ما اعطوه ميزانيه خرافيه مفتوحه ولا فلح وتعديل القوانين لكي يحقق شي ولكن لو تخلونه يلعب المباره النهايه بدون تصفيات مابيحقق شي وتعرفون الاسباب الدعم الخرافي له والأندية الاخري ماله نصيب هذا هو السبب

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المهم
اكل رز
المهم
معاد نعرف
ع. س. ع
رااايق،،، كل إناء بما فيه ينضح 🤣🤣🤣
سردار
الدنيا صارت كلها تطبيقات
ع. س. ع
تعليق رايق،، كل إناء بما فيه ينضح 😂😂😂

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