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بالفيديو .. أسلوب جديد لكشف التستر التجاري بمشاركة 20 جهة حكومية

منذ ساعتين
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بالفيديو .. أسلوب جديد لكشف التستر التجاري بمشاركة 20 جهة حكومية

الرياض (صدى):
أكدت وزارة التجارة أنها تتبع أسلوبا جديدا في الكشف عن عملية التستر التجاري، وذلك بمشاركة 20 جهة حكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين، أنه تم ربط البيانات مع 20 جهة حكومية مما ساهم في استنتاج 120 دلالة على الاشتباه بالتستر.

وأضاف أن بعض القراءة الإلكترونية وتحليل البيانات يتم توجيه الفرق الرقابية إلى المنشآت المخالفة والمتورطة في التستر.

يذكر أن من بين الجهات التي تتعاون مع وزارة التجارة في القضاء على التستر التجاري رئاسة أمن الدولة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 

وزارة التجارة
التستر التجاري
رئاسة أمن الدولة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18801
منذ ساعة
إنهم ٥٠ % وربما أقل أو أكثر ..

يجثمون على مصادر الدخول الوطنية
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 264
منذ ساعة
الحين في طريقة جديدة شركات تستلم مشاريع وتبيعها للمهندسين والمهندسين يجيبون عمال من الشارع ويشغلونهم فيها ويطردون المؤسسات الصغيرة ما يعطونهم شغل

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أحدث التعليقات

رااايق
الصياعه برضوووو لها ناسها **!!!
رااايق
اللي ما طقلك كرت ولا درى عنك ** طبعا هذا بالنسبه لي ** اديني حئنه وانا مع معرفش * يعني فجأة ** !!!! ههههههههههههه
برنس
قلعته هذا الدلال كم اكرهه الله يقلعه ما اغثه
مجهول
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حبظلم الاثول
واسفاه على نساء السعوديه أصبحت لاعبات كرة القدم ... بعد سماح قيادة النساء السيارات وبدأت يسمح لهن حضور مبارايات والان هن لاعبات كرة القدم...

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