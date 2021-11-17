بالفيديو .. أسلوب جديد لكشف التستر التجاري بمشاركة 20 جهة حكومية

الرياض (صدى):
أكدت وزارة التجارة أنها تتبع أسلوبا جديدا في الكشف عن عملية التستر التجاري، وذلك بمشاركة 20 جهة حكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين، أنه تم ربط البيانات مع 20 جهة حكومية مما ساهم في استنتاج 120 دلالة على الاشتباه بالتستر.
وأضاف أن بعض القراءة الإلكترونية وتحليل البيانات يتم توجيه الفرق الرقابية إلى المنشآت المخالفة والمتورطة في التستر.
يذكر أن من بين الجهات التي تتعاون مع وزارة التجارة في القضاء على التستر التجاري رئاسة أمن الدولة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.