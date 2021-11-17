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أبوان يعذبان أطفالهما ويقيدانهم بالسلاسل في بيت مهجور

منذ ساعة
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أبوان يعذبان أطفالهما ويقيدانهم بالسلاسل في بيت مهجور

واشنطن (صدى):
كشفت المراهقة " توربين" والتي تبلغ من العمر ١٧ عاما، عن قصة الرعب الحقيقية التي عاشت بداخل تفاصيلها هي وأشقائها ال ١٢ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

حين حررت 12 من أشقائها ، من منزل في الولاية بعدما حبسهم والداهم هناك، حيث اضطررت للهروب وكان في ذهنها أنها قد تموت أثناء المحاولة، ولكنها لم تيأس.

وكشف الأطفال الأشقاء كيف قام والداهم بتقييدهم بالسلاسل وفصلوهم عن العالم الخارجي تماما، اللذين حُكم عليهما بالسجن 25 عاما على الأقل.

وأوضحت المراهقة جوردان أنها تمكنت من الفرار مما أصبح يُعرف باسم "بيت الرعب" عبر نافذة للاتصال برقم 91، وذلك وفقاً لحديثها مع شبكة ABC News.

وتابعت إحدى الأشقاء، أنها سارت على الطريق لمحاولة اجراء مكالمة مع الشرطة لإنقاذهم فتمكنت من الهروب والاتصال بالطوارئ من هاتف نقال عثر عليه في البيت، مضيفة أن الأبوين كانا يضربانها هي وأشقائها، ويحبسانهم، ويعنفانهم عبر الخنق وشد الشعر والتقييد بالسلاسل.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الأبوين وسجنهماوكذلك ، تم نقل جميع الأطفال الثلاثة عشر، إلى المستشفى عندما اكتشفتهم الشرطة ، وهم في حالة مأساوية.

أمريكا
تقييد بالسلاسل
ولاية كاليفورنيا
أبوين
قصة رعب
منزل الرعب

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10627
منذ 15 دقيقة
13 الحمد لله انه تم انقاذهم و معاقبة الوالدين

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أحدث التعليقات

منيف آل ناصى
عزالله ان البليهي خلهم بلهيين بلي طعم كم انت كبير البليهي باااااارك هههههه بااااأاطني بلهااااان
نجاة محمد
يستاهلون الراحة
نجاة محمد
يستاهلون الراحة
نجاة محمد
الله يعينكم
نجاة محمد
الله يعينكم

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