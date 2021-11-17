خبير: السيارات الكهربائية قادمة لا محالة في المملكة (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد خبير الاستثمار ورئيس شركة قرافين فنتشرز للاستثمار، نبيل برهانو، أن صندوق الاستثمارات العامة لم يخسر أثناء خروجه من "تسلا"، مضيفا أن استثماره في "لوسيد" يعد "ضربة معلم".
وأضاف أن توجه المملكة نحو السيارات الكهربائية بهدف إنتاج الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن البنية التحتية الذي يدعم توجه المملكة في هذا الشأن قادم لا محالة، وفقا لما ذكره بقناة "العربية".
وأكد أن الحجوزات المسبقة أحد أسباب القفزة في القيمة السوقية لشركة "لوسيد"، مضيفا أن "لوسيد" تعد شركة طاقة لا شركة سيارات وحسب، حيث تنتج أيضا البطاريات.