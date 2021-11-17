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خبير: السيارات الكهربائية قادمة لا محالة في المملكة (فيديو)

منذ 3 ساعات
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خبير: السيارات الكهربائية قادمة لا محالة في المملكة (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد خبير الاستثمار ورئيس شركة قرافين فنتشرز للاستثمار، نبيل برهانو، أن صندوق الاستثمارات العامة لم يخسر أثناء خروجه من "تسلا"، مضيفا أن استثماره في "لوسيد" يعد "ضربة معلم".

وأضاف أن توجه المملكة نحو السيارات الكهربائية بهدف إنتاج الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن البنية التحتية الذي يدعم توجه المملكة في هذا الشأن قادم لا محالة، وفقا لما ذكره بقناة "العربية".

وأكد أن الحجوزات المسبقة أحد أسباب القفزة في القيمة السوقية لشركة "لوسيد"، مضيفا أن "لوسيد" تعد شركة طاقة لا شركة سيارات وحسب، حيث تنتج أيضا البطاريات.

 

المملكة
العربية
سيارات كهربائية
لوسيد
ضربة معلم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18801
منذ ساعة
رجاءاً يا مسترات .. صححوا معلوماتكم .. إنها التقنية المغناطيسية كونها طاقة الثقالة الفراغية

د محمد ماجد بخش

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أحدث التعليقات

رااايق
الصياعه برضوووو لها ناسها **!!!
رااايق
اللي ما طقلك كرت ولا درى عنك ** طبعا هذا بالنسبه لي ** اديني حئنه وانا مع معرفش * يعني فجأة ** !!!! ههههههههههههه
برنس
قلعته هذا الدلال كم اكرهه الله يقلعه ما اغثه
مجهول
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حبظلم الاثول
واسفاه على نساء السعوديه أصبحت لاعبات كرة القدم ... بعد سماح قيادة النساء السيارات وبدأت يسمح لهن حضور مبارايات والان هن لاعبات كرة القدم...

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