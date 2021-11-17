أب يخوض تحدي مع ابنه في رماية الأطباق الطائرة 

الرياض (صدى):
خاض أب تحدي مع ابنه في منطقة "كومبات فيلد" ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد تأجيل جولة رماية لأكثر من عامين، بسبب جائحة كورونا.
وواجه الأب ابنه في ميدان رماية الأطباق الطائرة لتقديم تجربة تعزز التنافسية للزوار من مختلف الفئات العمرية.
وقال الأب عبدالله الرشيد إن ما جذبه للمنطقة هو معارض الأسلحة ثم رماية الأطباق، مببنا أن هوايته حملته إلى خارج المملكة ونوادي الرماية في المنطقة.
واعتبر الابن ريان، أن رماية الأطباق من أجمل الفعاليات التي عاشها في موسم الرياض، مبينا أن تأثره بوالده قاده للشغف بها.