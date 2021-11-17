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أب يخوض تحدي مع ابنه في رماية الأطباق الطائرة 

منذ ساعة
1355
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أب يخوض تحدي مع ابنه في رماية الأطباق الطائرة 

الرياض (صدى):
خاض أب تحدي مع ابنه في منطقة "كومبات فيلد" ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد تأجيل جولة رماية لأكثر من عامين، بسبب جائحة كورونا.

وواجه الأب ابنه في ميدان رماية الأطباق الطائرة  لتقديم تجربة تعزز التنافسية للزوار من مختلف الفئات العمرية.

وقال الأب عبدالله الرشيد إن ما جذبه للمنطقة هو معارض الأسلحة ثم رماية الأطباق، مببنا أن هوايته حملته إلى خارج المملكة ونوادي الرماية في المنطقة.

واعتبر الابن ريان، أن رماية الأطباق من أجمل الفعاليات التي عاشها في موسم الرياض، مبينا أن تأثره بوالده قاده للشغف بها.

فعاليات
موسم الرياض
جائحة كورونا
كومبات فيلد
تأجيل جولة رماية

التعليقات

الس
الس عدد التعليقات : 564
منذ ساعة
وكم دفعوا لك

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أحدث التعليقات

فايز محمد الشهري
والطفل ايضا قام بتقبيل راس صاحب السيارة هذي التربية
أبوحمد الملكي💚
إذا نجح جامعة القانون في القرار اعتبر جامعة القانون أكبر من فريقك هذا حط في بالك ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
الممك
حقه ماسرق ولانزل نفسه لاحدي برامج المسخره وانا كديت في الوظيفه34سنه وتقاعدت نص ربع اللي حصل عليه
الملل
هذي البنت اللي ترفع الراس ما مدت يدها ولانشرت نفسها في المواقع ولاراحت تضيع وقتها في اماكن الترفيه فالله يرزقها ويحفظها يسترها ويوققها في...

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