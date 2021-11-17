فتاة تتهم والدها و400 شخص باغتصابها

نيودلهي (صدى):
سجلت الهند بلاغا عن تعرض فتاة تبلغ من العمر 16 عاما للاغتصاب من قبل والدها و400 شخصا، وذلك في منطقة بيد بولاية ماهاراشترا.
وذكرت الفتاة أن والدها أجبرها وهي في سن 13 عاما على الزواج من رجل بعمر 35 عاما، مضيفة ان والدها اغتصبها بعد ذلك ما دفعها للهرب من المنزل.
وأضافت أنها مارست التسول في محطة للحافلات، لكن 3 رجال أجبروها على العمل في الدعارة، ليبلغ عدد الرجال الذين اغتصبوها نحو 400 شخصا.
وتضمن البلاغ المتعلق بالفتاة اتهام شرطيين، وتمكنت الفتاة على 25 شخصا ممن قاموا باغتصابها، وألقت الشرطة على 7 أشخاص منهم.