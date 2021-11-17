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إيقاف أسامة الزهراني وتغريم الهلال والفيصلي بعد واقعة غرس العلم

منذ 13 ساعة
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إيقاف أسامة الزهراني وتغريم الهلال والفيصلي بعد واقعة غرس العلم

نواف السالم (صدى):
أوضحت مصادر، أنه تم إيقاف أسامة الزهراني لاعب الهلال للطائرة مباراة بعد اشتباكه مع فارس العتيبي لاعب الفيصلي على خلفية ما سمي بقضية ركز العلم في مباراة الفريقين الماضية.

وأشارت إلى تغريم ناديي الهلال والفيصلي 20 ألف ريال على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفريقين في كرة الطائرة، وفق الزميلة "الرياضية".

وكان فيديو أظهر اشتباك بين لاعبي الهلال والفيصلي لكرة الطائرة، وذلك بعد فوز الفيصلي بثلاثية، وذلك بعد غرز أحد اللاعبين علم الفريق في شبك الطائرة، مما أثار غضب لاعبي الفريقين ودفعهم للاشتباك.

يذكر أن الفيصلي فاز على الهلال للكرة الطائرة بثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة

الفيصلي
مباراة
اشتباك
فارس العتيبي
أسامة الزهراني
الهلال للطائرة

التعليقات

ناصرسعد
ناصرسعد عدد التعليقات : 2
منذ 34 دقيقة
قرارات حنينه اوي اوي ..لاعب يعتدي باليد يوقف مباراة وحده؟؟؟

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمها
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
لماذا يرسلون الفتيات الى رجل بدل ما تكون امراءه تعلمهم
ورود
ههههه حسبت هديه شئ ثمين طلعت اجازه هههههه

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