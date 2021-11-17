إيقاف أسامة الزهراني وتغريم الهلال والفيصلي بعد واقعة غرس العلم

نواف السالم (صدى):
أوضحت مصادر، أنه تم إيقاف أسامة الزهراني لاعب الهلال للطائرة مباراة بعد اشتباكه مع فارس العتيبي لاعب الفيصلي على خلفية ما سمي بقضية ركز العلم في مباراة الفريقين الماضية.
وأشارت إلى تغريم ناديي الهلال والفيصلي 20 ألف ريال على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفريقين في كرة الطائرة، وفق الزميلة "الرياضية".
وكان فيديو أظهر اشتباك بين لاعبي الهلال والفيصلي لكرة الطائرة، وذلك بعد فوز الفيصلي بثلاثية، وذلك بعد غرز أحد اللاعبين علم الفريق في شبك الطائرة، مما أثار غضب لاعبي الفريقين ودفعهم للاشتباك.
يذكر أن الفيصلي فاز على الهلال للكرة الطائرة بثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة