أهم شيء التجربة

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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14975
منذ 33 دقيقة
قربي يدك عند رأس المضرب، وعندها يمكنك التحكم برأي المظرب وفي سير الكرة.
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14975
منذ 32 دقيقة
قربي يدك عند رأس المضرب، وعندها يمكنك التحكم برأس المظرب وفي سير الكرة.
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أحدث التعليقات
رام العلا
نسينا تنسيق تأجيل توقيف لاعبي الإتحاد حت يلعبوا أمام الأهلي ويعطلونه عن الهلال ومع التحية لعضو الإتحاد السعودي ولاعب الهلال الذي أصدر القرار
رام العلا
نسينا تنسيق تأجيل توقيف لاعبي الإتحاد حت يلعبوا أمام الأهلي ويعطلونه عن الهلال ومع التحية لعضو الإتحاد السعودي ولاعب الهلال الذي أصدر القرار
واضح ***وصريح
خووووووووووش.
واضح ***وصريح
قربي يدك عند رأس المضرب، وعندها يمكنك التحكم برأس المظرب وفي سير الكرة.
واضح ***وصريح
قربي يدك عند رأس المضرب، وعندها يمكنك التحكم برأي المظرب وفي سير الكرة.
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