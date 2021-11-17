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النصر يمنح هدية خاصة لـ6 لاعبين من المنتخب 

منذ 5 ساعات
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النصر يمنح هدية خاصة لـ6 لاعبين من المنتخب 

ماجد محمد (صدى):
منح نادي النصر، 6 من لاعبي المنتخب هدية خاصة، وذلك بعد عودتهم من معسكر الأخضر في هانوي بفيتنام.

وقال علي العنزي، إن المدرب البرازيلي مارسيلو سيزار، منح نجوم النصر، العائدون من معسكر المنتخب، إجازة خاصة، لمدة يوم واحد.

وأشار إلى أن اللاعبون هم "عبد الإله العمري، سلطان الغنام، نواف العقيدي، سامي النجعي، أيمن يحيى وعلي الحسن".

وكان المنتخب فاز على نظيره الفيتنامي بهدف وحيد دون رد في مباراة جمعت بينهما على ملعب ماي دينه الوطني، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022

النصر
المنتخب
فيتنام
الأخضر
علي العنزي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10632
منذ ساعة
يستاهلون الراحة
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10632
منذ ساعة
يستاهلون الراحة

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أحدث التعليقات

رااايق
الصياعه برضوووو لها ناسها **!!!
رااايق
اللي ما طقلك كرت ولا درى عنك ** طبعا هذا بالنسبه لي ** اديني حئنه وانا مع معرفش * يعني فجأة ** !!!! ههههههههههههه
برنس
قلعته هذا الدلال كم اكرهه الله يقلعه ما اغثه
مجهول
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حبظلم الاثول
واسفاه على نساء السعوديه أصبحت لاعبات كرة القدم ... بعد سماح قيادة النساء السيارات وبدأت يسمح لهن حضور مبارايات والان هن لاعبات كرة القدم...

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