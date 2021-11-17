النصر يمنح هدية خاصة لـ6 لاعبين من المنتخب 

ماجد محمد (صدى):
منح نادي النصر، 6 من لاعبي المنتخب هدية خاصة، وذلك بعد عودتهم من معسكر الأخضر في هانوي بفيتنام.
وقال علي العنزي، إن المدرب البرازيلي مارسيلو سيزار، منح نجوم النصر، العائدون من معسكر المنتخب، إجازة خاصة، لمدة يوم واحد.
وأشار إلى أن اللاعبون هم "عبد الإله العمري، سلطان الغنام، نواف العقيدي، سامي النجعي، أيمن يحيى وعلي الحسن".
وكان المنتخب فاز على نظيره الفيتنامي بهدف وحيد دون رد في مباراة جمعت بينهما على ملعب ماي دينه الوطني، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022