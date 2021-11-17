فهد المولد بعد مباراة فيتنام: اتمنى إنصافي

ماجد محمد (صدى):
عبر لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد، فهد المولد، عن فرحته بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على منتخب فيتنام، مضيفا أن القادم سيكون الأفضل.
وتحدث "المولد" عن الهدف الذي أحرزه خلال المباراة وقام الحكم بإلغاؤه بعد العودة لتقنية الـ var، موضحا أنه كان يتمنى تسجيل هدف في المباراة لكن لم يكتب له التوفيق، وأن الأهم هو حصولهم على 3 نقاط، مشيرًا إلى أن الحركة التي قام بها بعد إحرازه للهدف كان تعبيرًا عن فرحته، وذلك وفقا لما ذكره لـ"الرياضية".
وقال :" أحيانا تكون الانتقادات طبيعية واستفيد منها، وأحيانا تكون ما لها أي داعي، وأن واحد من الناس اللي تتقبل الانتقادات لكن اتمنى أن تكون الانتقادات باحترام عشان الواحد يستفيد من هذا الانتقاد".
وأضاف أن الجمهور بطبيعته عاطفي، متمنيًا أن تقوم الجماهير بإنصافه في أمور كثيرة، ولا يكون حديثهم دائما انتقاد في انتقاد.
وتطلع من جماهير الاتحاد أن يقفوا مع الفريق الذي يخوض في الفترة الحالية مرحلة مهمة، متمنيًا التوفيق لهم.