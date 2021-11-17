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فكرة ذكية لإطعام المواشي

منذ 4 ساعات
1399
1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14975
منذ 26 دقيقة
خووووووووووش.

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أحدث التعليقات

رام العلا
نسينا تنسيق تأجيل توقيف لاعبي الإتحاد حت يلعبوا أمام الأهلي ويعطلونه عن الهلال ومع التحية لعضو الإتحاد السعودي ولاعب الهلال الذي أصدر القرار
رام العلا
نسينا تنسيق تأجيل توقيف لاعبي الإتحاد حت يلعبوا أمام الأهلي ويعطلونه عن الهلال ومع التحية لعضو الإتحاد السعودي ولاعب الهلال الذي أصدر القرار
واضح ***وصريح
خووووووووووش.
واضح ***وصريح
قربي يدك عند رأس المضرب، وعندها يمكنك التحكم برأس المظرب وفي سير الكرة.
واضح ***وصريح
قربي يدك عند رأس المضرب، وعندها يمكنك التحكم برأي المظرب وفي سير الكرة.

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