الخريف : "أوكساجون" ستوفر فرص للسكن والمعيشة والابتكار

الرياض (صدى):
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية ، بندر الخريف، إن مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" ستعمل على توفير فرص كبيرة للسكن والمعيشة والابتكار والتعلم وتطوير التقنيات بجميع أنواعها.
وأكد أن المدينة تستهدف خدمة العالم بأسره، وذلك في إطار المحافظة على البيئة، حيث ستعتمد على الطاقة المتجددة.
وأضاف أن المدينة ستعمل على استقطاب المستثمرين الذين يحملون قدرات تكنولوجية عالية بما في ذلك الصناعة الذكية المعتمدة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك وفقا لما ذكره بقناة لـ"العربية".
نوه بأن إطلاق المدينة يأتي مع بدأ شركات في الاستثمار في المنطقة سواء في الحلول التقنية أو الطاقة المتجددة التي تعتبر مهمة جدا في مرحلة تأسيس البنية التحتية.