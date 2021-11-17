نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بوهانج يساعد المحتاجين قبل مواجهة الهلال

منذ ساعة
1364
2
بوهانج يساعد المحتاجين قبل مواجهة الهلال

ماجد محمد (صدى):
قام نادي ‏بوهانج بعمل خيري بتوزيع 4000 سلة غذائية على المحتاجين قبل مباراة ‎الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لفريق نادي بوهانج:"سنجلب البشارة للمواطنين"، مشيرا إلى أن بعثة نادي بوهانغ الكوري غادرت كوريا الجنوبية إلى الرياض، وذلك استعدادا لمواجهة نادي ‎الهلال بالنهائي الآسيوي.

يجدر الإشارة إلى أن الهلال ضرب موعدًا ثقيلًا أمام الضيف القادم من كوريا الجنوبية، في مهمة معانقة الكأس الغالية، وذلك في المباراة التي تُقام يوم 23 نوفمبر المقبل، على استاد الملك فهد، بعدما نجح الهلال في تجاوز عقبة الجار اللدود النصر بهدفين مقابل هدف، في ديربي الرياض الكبير الذي جرى على ملعب مرسول بارك

 

 

 

 

الهلال
الرياض
كوريا الجنوبية
بوهانج

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 57
منذ ساعة
ما قام به يوهانج الكوري عمل خيري نبيل وانساني ....لكن الفوز هلالي ....والاسيويه هلاليه باذن الله
القادسبه
القادسبه عدد التعليقات : 25
منذ 41 دقيقة
باذن بوهانج يتوج من امام المدلل.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سهااام
حبيبي ماشاء الله عليه ربنا يحفظه ويبارك فيه الاطفال يحبوا المدح واننا نعزز ثقتهم في انفسهم
محمد القحطاني
أحلامك في الإحتجاج مثل حلم الشيعه في الجنه مساكين يا السنافر اللي ما يأكل بيده ما يشبع
محمد القحطاني
أحلامك في الإحتجاج مثل حلم الشيعه في الجنه مساكين يا السنافر اللي ما يأكل بيده ما يشبع
غلا ماجد😩🤞🖤.
غلا ماجد🖤
حسوووون
الحمد لله على نعمة العقل والدين

أخر الأخبار

مدني الدمام يسيطر على تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة بطريق بقيق "صور"
مدني الدمام يسيطر على تسرب مادة كيميائية من صهريج شاحنة بطريق بقيق "صور"
منذ 9 دقائق 1088
خطوات بدء النشاط التجاري في المملكة للمواطن والمستثمر الأجنبي والخليجي
خطوات بدء النشاط التجاري في المملكة للمواطن والمستثمر الأجنبي والخليجي
منذ 21 دقيقة 1161
الخريف : "أوكساجون" ستوفر فرص للسكن والمعيشة والابتكار
الخريف : "أوكساجون" ستوفر فرص للسكن والمعيشة والابتكار
منذ 42 دقيقة 1164
"المرئي والمسموع": 7 أيام لانتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية
"المرئي والمسموع": 7 أيام لانتهاء المهلة التصحيحية للصحف الإلكترونية
منذ 43 دقيقة 1142
الاتحاد يقترب من ضم أكرم توفيق بعد رحيله عن الأهلي المصري 
الاتحاد يقترب من ضم أكرم توفيق بعد رحيله عن الأهلي المصري 
منذ 51 دقيقة 1278
الأحوال المدنية توضح تفاصيل خدمة التعريف الإلكتروني
الأحوال المدنية توضح تفاصيل خدمة التعريف الإلكتروني
منذ 54 دقيقة 1199
شاهد.. حادث مروع للفنانة ريتا حرب أثناء توجهها إلى موقع التصوير 
شاهد.. حادث مروع للفنانة ريتا حرب أثناء توجهها إلى موقع التصوير 
منذ ساعة 556
الشثري يوضح حكم الاقتراض لأداء العمرة "فيديو"
الشثري يوضح حكم الاقتراض لأداء العمرة "فيديو"
منذ ساعة 1273
وظائف شاغرة في الشركة السعودية للكهرباء
وظائف شاغرة في الشركة السعودية للكهرباء
منذ ساعة 1352
بالفيديو .. "الأرصاد" تحذر من أمطار وانخفاض ملموس في درجات الحرارة
بالفيديو .. "الأرصاد" تحذر من أمطار وانخفاض ملموس في درجات الحرارة
منذ ساعة 1304