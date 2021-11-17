بوهانج يساعد المحتاجين قبل مواجهة الهلال

ماجد محمد (صدى):
قام نادي بوهانج بعمل خيري بتوزيع 4000 سلة غذائية على المحتاجين قبل مباراة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لفريق نادي بوهانج:"سنجلب البشارة للمواطنين"، مشيرا إلى أن بعثة نادي بوهانغ الكوري غادرت كوريا الجنوبية إلى الرياض، وذلك استعدادا لمواجهة نادي الهلال بالنهائي الآسيوي.
يجدر الإشارة إلى أن الهلال ضرب موعدًا ثقيلًا أمام الضيف القادم من كوريا الجنوبية، في مهمة معانقة الكأس الغالية، وذلك في المباراة التي تُقام يوم 23 نوفمبر المقبل، على استاد الملك فهد، بعدما نجح الهلال في تجاوز عقبة الجار اللدود النصر بهدفين مقابل هدف، في ديربي الرياض الكبير الذي جرى على ملعب مرسول بارك