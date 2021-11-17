بالفيديو.. حامد البلوي يتوعد المسيئين للاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
أكد حامد البلوي، المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أنه تم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الإساءات والتجاوزات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أي لاعب أو إداري أو أي شخص منسوب للنادي.
وقال حامد البلوي، أن هناك نظام يكفل للجميع حقه، ويتم عرض الفكرة على اللاعبين ومن يريد أن يصعد الأمر للجهات الرسمية يتم السير فيها، لافتًا إلى أن تم تطبيق تلك الفكرة في أندية مماثلة مما جعل هناك ضبط.
وأشار إلى أن الجميع يستطيع أن ينتقد فنيًا أو إداريًا ومنها ما يستفيدون هم منها وذلك حق الجميع، ولكن التجاوزات وإثارة الرأي العام غير مقبولة، وذلك بحسب تصريحاته للبرنامج الإذاعي "المنصة مع البكيري".