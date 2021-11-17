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بالفيديو.. حامد البلوي يتوعد المسيئين للاتحاد

منذ ساعة
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بالفيديو.. حامد البلوي يتوعد المسيئين للاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
أكد حامد البلوي، المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أنه تم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الإساءات والتجاوزات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أي لاعب أو إداري أو أي شخص منسوب للنادي.

وقال حامد البلوي، أن هناك نظام يكفل للجميع حقه، ويتم عرض الفكرة على اللاعبين ومن يريد أن يصعد الأمر للجهات الرسمية يتم السير فيها، لافتًا إلى أن تم تطبيق تلك الفكرة في أندية مماثلة مما جعل هناك ضبط.

وأشار إلى أن الجميع يستطيع أن ينتقد فنيًا أو إداريًا ومنها ما يستفيدون هم منها وذلك حق الجميع، ولكن التجاوزات وإثارة الرأي العام غير مقبولة، وذلك بحسب تصريحاته للبرنامج الإذاعي "المنصة مع البكيري".

الاتحاد
حامد البلوي
سوشيال ميديا
تجاوزات

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2231
منذ 45 دقيقة
الله يعين الاتحاديين على هذا الشخص
مشاكله كثيره
وماعنده سلفه

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أحدث التعليقات

سهااام
حبيبي ماشاء الله عليه ربنا يحفظه ويبارك فيه الاطفال يحبوا المدح واننا نعزز ثقتهم في انفسهم
محمد القحطاني
أحلامك في الإحتجاج مثل حلم الشيعه في الجنه مساكين يا السنافر اللي ما يأكل بيده ما يشبع
محمد القحطاني
أحلامك في الإحتجاج مثل حلم الشيعه في الجنه مساكين يا السنافر اللي ما يأكل بيده ما يشبع
غلا ماجد😩🤞🖤.
غلا ماجد🖤
حسوووون
الحمد لله على نعمة العقل والدين

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