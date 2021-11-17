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قرود شرسة تهجم على طفلين بجوار منزلهما في المخواة

منذ ساعتين
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قرود شرسة تهجم على طفلين بجوار منزلهما في المخواة

الباحة (صدى):
قامت قرود شرسة بمهاجمة طفلين شقيقين بجوار منزلهما بمحافظة المخواة في المملكة ، وأصيب الطفل بجروح قطعية وعلى الفور تم نقله للمستشفى.

وذكر ننايف عبدالله ، والد الطفل تفاصيل هذه الواقعة قائلا: "هاجمت قطعان من القرود ابني وسيم وشقيقه عندما كانا يلعبان بجوار المنزل وتسببت في جرح ابني في فخذه، كما حاولت سحبه، الا ان القرود هاجمته بشراسة وعلى الفور نقلناه إلى مستشفى المخواة العام.

وتابع : "هذه القطعان الكبيرة من القردة، وهذا المشهد الذي يهدد أبناءنا، نعاني منه باستمرار كما أنه يشكل خطرا كبيرا على أولادنا مناشدا الجهات المختصة بضرورة التحرك لانتشال تلك القردة الشرسة لحمايتهم واولادهم من هذا الخطر المميت.

 

 

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جروح قطعية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10622
منذ ساعة
اولا الحمد لله انهم بخير احتمال الجوع هو سبب مهاجمة القرود بس ما يمنع من تدخل حماية الحياة الفطرية لنقل القردة

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أحدث التعليقات

سهااام
حبيبي ماشاء الله عليه ربنا يحفظه ويبارك فيه الاطفال يحبوا المدح واننا نعزز ثقتهم في انفسهم
محمد القحطاني
أحلامك في الإحتجاج مثل حلم الشيعه في الجنه مساكين يا السنافر اللي ما يأكل بيده ما يشبع
محمد القحطاني
أحلامك في الإحتجاج مثل حلم الشيعه في الجنه مساكين يا السنافر اللي ما يأكل بيده ما يشبع
غلا ماجد😩🤞🖤.
غلا ماجد🖤
حسوووون
الحمد لله على نعمة العقل والدين

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