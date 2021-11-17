قرود شرسة تهجم على طفلين بجوار منزلهما في المخواة

الباحة (صدى):
قامت قرود شرسة بمهاجمة طفلين شقيقين بجوار منزلهما بمحافظة المخواة في المملكة ، وأصيب الطفل بجروح قطعية وعلى الفور تم نقله للمستشفى.
وذكر ننايف عبدالله ، والد الطفل تفاصيل هذه الواقعة قائلا: "هاجمت قطعان من القرود ابني وسيم وشقيقه عندما كانا يلعبان بجوار المنزل وتسببت في جرح ابني في فخذه، كما حاولت سحبه، الا ان القرود هاجمته بشراسة وعلى الفور نقلناه إلى مستشفى المخواة العام.
وتابع : "هذه القطعان الكبيرة من القردة، وهذا المشهد الذي يهدد أبناءنا، نعاني منه باستمرار كما أنه يشكل خطرا كبيرا على أولادنا مناشدا الجهات المختصة بضرورة التحرك لانتشال تلك القردة الشرسة لحمايتهم واولادهم من هذا الخطر المميت.