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بالفيديو.. كويتي يعفو عن ضابط تسبب في مقتل ابنه لوجه الله

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. كويتي يعفو عن ضابط تسبب في مقتل ابنه لوجه الله

خالد الظفيري (صدى):
عفا مواطن كويتي يدعى، مساعد نشمي العنزي، عن الضابط الذي تسبب في قتل ابنه، إثر تعرضه لطلق ناري ، على خلفية مطاردة في منطقة شرق تيما.

حيث قال والد الإبن المتوفي :" لوجه الله، فوالله الذي لا إله إلا هو اني لا أقبل رلا دينار"، وأثار هذا التصرف إعجاب كل رواد التواصل الاجتماعي ومواطني الكويت واعتبروه عمل خير.

وأضاف الأب : "قبل أيام أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مرسومين بالعفو عن بعض أبناء الكويت، والعفو من شيم الكرام، وشيء لا يوصف لهذا فأنا أعفو عن المتسبب في قتل ابني ".

وأكمل: " منذ مقتل ابني منذ 3 أشهر، وأنا لا أستطيع النوم لأكثر من ساعة أو ساعتين، ولكن يوم أمس وبعد أن عفوت عن الجاني نمت نومة لا يعلمها إلا الله".

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يعفو

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3945
منذ 39 دقيقة
حقا على قدر الكرام تأتي المكارم وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم ونسأل الله ان يعوضك خيرا ويتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه

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رام العلا
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