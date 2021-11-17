بالفيديو.. كويتي يعفو عن ضابط تسبب في مقتل ابنه لوجه الله

خالد الظفيري (صدى):
عفا مواطن كويتي يدعى، مساعد نشمي العنزي، عن الضابط الذي تسبب في قتل ابنه، إثر تعرضه لطلق ناري ، على خلفية مطاردة في منطقة شرق تيما.
حيث قال والد الإبن المتوفي :" لوجه الله، فوالله الذي لا إله إلا هو اني لا أقبل رلا دينار"، وأثار هذا التصرف إعجاب كل رواد التواصل الاجتماعي ومواطني الكويت واعتبروه عمل خير.
وأضاف الأب : "قبل أيام أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مرسومين بالعفو عن بعض أبناء الكويت، والعفو من شيم الكرام، وشيء لا يوصف لهذا فأنا أعفو عن المتسبب في قتل ابني ".
وأكمل: " منذ مقتل ابني منذ 3 أشهر، وأنا لا أستطيع النوم لأكثر من ساعة أو ساعتين، ولكن يوم أمس وبعد أن عفوت عن الجاني نمت نومة لا يعلمها إلا الله".