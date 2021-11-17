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تستاهل اللى جاها
منذ ساعتين
981
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التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10622
منذ 11 دقيقة
تستاهل ههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
الحمدلله
الله يختار مافيه الخير للنادي الاهلي .
الحمدلله
الله يختار مافيه الخير للنادي الاهلي .
نجاة محمد
اولا الحمد لله انهم بخير احتمال الجوع هو سبب مهاجمة القرود بس ما يمنع من تدخل حماية الحياة الفطرية لنقل القردة
عدنان
تعجزالكلمات لوصف الجنود المرابطين فكيف والمرابط يدافع بعقيده وعن قبلة المسلمين نصرك الله ياجندي الوطن
ابو ناصر
انت أيقونة للتعصب لا بارك الله فيك
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