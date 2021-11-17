سر غياب عمر السومة عن تدريبات الأهلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، عن سر غياب النجم السوري عمر السومة، عن الحضور إلى التدريبات الجماعية بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي.
وأوضحت التقارير، أن السومة لن يتمكن من خوض الحصة التدريبية الجماعية، القادمة مع الأهلي، بسبب تأخر عودته من معسكر منتخب سوريا، بعد المشاركة ضد إيران والعراق، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.
وأكدت على أن اللاعب السوري، يشارك بشكل طبيعي مع الأهلي ضد أبها، في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.