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سر غياب عمر السومة عن تدريبات الأهلي

منذ يوم
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سر غياب عمر السومة عن تدريبات الأهلي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، عن سر غياب النجم السوري عمر السومة، عن الحضور إلى التدريبات الجماعية بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي.

وأوضحت التقارير، أن السومة لن يتمكن من خوض الحصة التدريبية الجماعية، القادمة مع الأهلي، بسبب تأخر عودته من معسكر منتخب سوريا، بعد المشاركة ضد إيران والعراق، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.

وأكدت على أن اللاعب السوري، يشارك بشكل طبيعي مع الأهلي ضد أبها، في الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 

الأهلي
كأس العالم
دوري المحترفين
عمر السومة
التصفيات الآسيوية
تدريبات جماعية

التعليقات

سامي الراقي
سامي الراقي عدد التعليقات : 14
منذ 49 دقيقة
لاراح يفلح مع منتخبه ولا مع الملكي.....الفلوس اعمته واعمت جماعته كلهم دير الزور كلهم بجده والرجال كبر وبطر وشبع ومتزوج وجالس يدور عروس اخرى مغربيه

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نجاة محمد
دول هما شباب السعودية جزاهم الله كل خير
سامي الراقي
لاراح يفلح مع منتخبه ولا مع الملكي.....الفلوس اعمته واعمت جماعته كلهم دير الزور كلهم بجده والرجال كبر وبطر وشبع ومتزوج وجالس يدور عروس اخرى...
د محمد ماجد بخش
خليها كيلو موز مايز - كفاية
د محمد ماجد بخش
لعبة الكراسي تعيد نفسها - وتعود للسطح الساخن من جديد
العالمي
ان شاء الله يذبح اكثر منها من انصار الفريق المنافس لفريق الفساد يارب

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