"التجارة": يتم توجيه فرق مكافحة التستر التجاري بناء على الذكاء الاصطناعي والبيانات

الرياض (صدى):
أنطلقت الفرق الميدانية لعدد من المواقع في حائل لمتابعة سير الأنشطة التجارية ومراقبة الالتزام بالأنظمة واللوائح والقيام بعمليات الضبط للمخالفين، وذلك ضمن الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة التستر التجار.
ومن جانبه، أوضح مبارك الشمري مدير الشؤون الرقابية في وزارة التجارة، أن الفرق الرقابية توجهت لجميع المناطق بناءً على الذكاء الاصطناعي والبيانات وبدأت الأسبوع الماضي وتم خلالها رصد التستر التجاري، بحسب قناة "الإخبارية".
وأضاف "الشمري": "ندعو جميع مخالفي نظام التستر التجاري باستغلال الفترة التصحيحية التي تنتهي في شهر فبراير العام القادم لتجنب العقوبات وهى مليون غرامة مالية وسجن يصل إلى 5 سنوات".