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"التجارة": يتم توجيه فرق مكافحة التستر التجاري بناء على الذكاء الاصطناعي والبيانات

منذ ساعة
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"التجارة": يتم توجيه فرق مكافحة التستر التجاري بناء على الذكاء الاصطناعي والبيانات

الرياض (صدى):
أنطلقت الفرق الميدانية لعدد من المواقع في حائل لمتابعة سير الأنشطة التجارية ومراقبة الالتزام بالأنظمة واللوائح والقيام بعمليات الضبط للمخالفين، وذلك ضمن الحملة الوطنية المشتركة لمكافحة التستر التجار.

ومن جانبه، أوضح مبارك الشمري مدير الشؤون الرقابية في وزارة التجارة، أن الفرق الرقابية توجهت لجميع المناطق بناءً على الذكاء الاصطناعي والبيانات وبدأت الأسبوع الماضي وتم خلالها رصد التستر التجاري، بحسب قناة "الإخبارية".

وأضاف "الشمري": "ندعو جميع مخالفي نظام التستر التجاري باستغلال الفترة التصحيحية التي تنتهي في شهر فبراير العام القادم لتجنب العقوبات وهى مليون غرامة مالية وسجن يصل إلى 5 سنوات".

 

وزارة التجارة
التستر التجاري
العقوبات
الأنشطة التجارية
غرامة مالية
الذكاء الاصطناعي
الشؤون الرقابية

التعليقات

احساس انسان
احساس انسان عدد التعليقات : 39
منذ 58 دقيقة
رحم الله والديكم

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أحدث التعليقات

عبدالله
يجب معاقبة كل من يحرق الاطارات
kkkk
نصيحه ابعدو عنه وحمدالله معه لاعبين مزاج وغير انظباطيين
احساس انسان
بعض النساء يسووون الدنيا وما فيهاا ولا يضاهيهم رجال الكون كلهم
خبير زمانه
عساهم بالدمار اشغلو العالم بالارهاب والقتل والفتن والتدخل بالدول العربية
نبيل
لاعب منتهي واصاباته متكرره وطلباته كثيره ولازم تنفذ ولا احد يقدر يرفض له طلب

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