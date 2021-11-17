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إنفجار خط أنابيب النفط في إيران
منذ ساعتين
1623
1
طهران (صدى):
كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن وقوع انفجار في خط أنابيب النفط أدى لهزات أرضية شعر بها أهالي المنطقة.
ووقع هذا الإنفجار بخط أنابيب النفط إثر تهالك البنية التحتية.
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الإنفجار
هزات أرضية
خط أنابيب النفط
البنية التحتية إنفجار خط أنابيب
التعليقات
خبير زمانه
عدد التعليقات : 176
منذ 9 دقائق
عساهم بالدمار اشغلو العالم بالارهاب والقتل والفتن والتدخل بالدول العربية
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عبدالله
يجب معاقبة كل من يحرق الاطارات
kkkk
نصيحه ابعدو عنه وحمدالله معه لاعبين مزاج وغير انظباطيين
احساس انسان
بعض النساء يسووون الدنيا وما فيهاا ولا يضاهيهم رجال الكون كلهم
خبير زمانه
عساهم بالدمار اشغلو العالم بالارهاب والقتل والفتن والتدخل بالدول العربية
نبيل
لاعب منتهي واصاباته متكرره وطلباته كثيره ولازم تنفذ ولا احد يقدر يرفض له طلب
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