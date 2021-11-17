"حمدالله" يوجه طلباً لإدارة النصر بعد تراجع مستواه

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، طالب مجلس إدارة النادي، برئاسة مسلي آل معمر،إعادة إحضار مدربه الخاص مراد راموز.
وأوضحت المصادر أن حمد الله يسعى من هذه الخطوة، العودة إلى مستواه السابق، والتقليل من إصابته؛ في إشارة واضحة إلى رغبته في إعادة ثقة إدارة النصر فيه، وبالتالي تجديد عقده، بحسب الرياضية.
وأضافت المصادر أن إدارة النصر وافقت على طلب حمد الله؛ لإعادة إحضار مدربه الخاص، إلى الرياض.
يذكر أن الجدل بشأن مستقبل النجم المغربي، مع النصر زاد في الفترة الماضية بعد إصاباته المتكررة، وتراجع مستواه.