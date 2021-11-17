"واتساب" يطور إصدار جديد للتوافق مع أجهزة آيباد أبل

وكالات (صدى):
يسعى تطبيق "واتساب" حاليًا لتطوير إصدار جديد من أجل التوافق مع نظام تشغيل أجهزة "آيباد" اللوحية من شركة "آبل".
ويتجه "واتساب" للاعتماد على أداة أبل البرمجية Mac Catalyst لتطوير تطبيقه الجديد لآيباد، بحسب ما جاء بموقع "WABetaInfo".
ويمكن ذلك مطوري "واتساب" من تشغيل نفس التطبيق على أجهزة ماك، دون الحاجة لكتابة كود برمجي مخصص لأجهزة أبل المكتبية.
وسيتيح هذا الإصدار الجديد للمستخدمين الاستمتاع بتجربة فريدة مع دردشات فورية عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، من دون الحاجة إلى توصيل هواتفهم الذكية بالإنترنت.
وستصبح في هذه الحالة هناك تشابه بين واجهة استخدام "واتساب" على كل من "آيباد" و"ماك"، ولكن في الأخير ستكون الواجهة أكثر تناسباً مع أبعاد شاشة أجهزة كمبيوتر "أبل" الكبيرة.