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"واتساب" يطور إصدار جديد للتوافق مع أجهزة آيباد أبل

منذ ساعة
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"واتساب" يطور إصدار جديد للتوافق مع أجهزة آيباد أبل

وكالات (صدى):
يسعى تطبيق "واتساب" حاليًا لتطوير إصدار جديد من أجل التوافق مع نظام تشغيل أجهزة "آيباد" اللوحية من شركة "آبل".

ويتجه "واتساب" للاعتماد على أداة أبل البرمجية Mac Catalyst لتطوير تطبيقه الجديد لآيباد، بحسب ما جاء بموقع "WABetaInfo".

ويمكن ذلك مطوري "واتساب" من تشغيل نفس التطبيق على أجهزة ماك، دون الحاجة لكتابة كود برمجي مخصص لأجهزة أبل المكتبية.

وسيتيح هذا الإصدار الجديد للمستخدمين الاستمتاع بتجربة فريدة مع دردشات فورية عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، من دون الحاجة إلى توصيل هواتفهم الذكية بالإنترنت.

وستصبح في هذه الحالة هناك تشابه بين واجهة استخدام "واتساب" على كل من "آيباد" و"ماك"، ولكن في الأخير ستكون الواجهة أكثر تناسباً مع أبعاد شاشة أجهزة كمبيوتر "أبل" الكبيرة.

 

أبل
الهواتف الذكية
واتساب
الإنترنت
أجهزة الكمبيوتر
أجهزة آيباد

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 553
منذ 23 دقيقة
منتظرينه من زمان
احساس انسان
احساس انسان عدد التعليقات : 24
منذ 11 دقيقة
اخيرا يا وديع !
احساس انسان
احساس انسان عدد التعليقات : 24
منذ 9 دقائق
المفروض التطور الحلو ذا من البداية

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أحدث التعليقات

احساس انسان
جعلها الله في ميزان اعمالكم يا سمو الامير بيض وجهك وحفظك الله وافي ياطيب الراس
واضح ***وصريح
أخي أبو عمار،يجب أن لا نكون عاطفيين وخاصة مع هذه الجنسية، والمعروفة بالبراعة في دور التمثيل ودور المسكنة،والإستضعاف، وهم أوسخ وأنذل ما خلق ربي،...
احساس انسان
لا اله الا الله لاحول ولا قوة الا بالله رحمها الله رحمة واسعة وادخلها فسيح الجنان
عباس قاروره
الحمدلله ان منتخبنا فاز وبأذن الله سنواصل المشوار💚🤍
عباس قاروره
الحمدلله ان منتخبنا فاز وبأذن الله سنواصل المشوار💚🤍

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