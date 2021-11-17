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صورة قديمة وجميلة من مجالس الطيبين البسيطة
منذ ساعتين
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صورة جميلة
مجالس الطيبين
التعليقات
الزمن الجميل
عدد التعليقات : 30
منذ 50 دقيقة
الله ياوقت (ن) مضى لو هو بيدينا مايروح
قرمو
عدد التعليقات : 552
منذ 33 دقيقة
ايه والله وقت وزمن جميل .
كيف قاعدين مع بعض لا جوالات ولا غيره.
اييه يازمن ..زياترى كم اعمارهم الآن؟؟
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أحدث التعليقات
احساس انسان
جعلها الله في ميزان اعمالكم يا سمو الامير بيض وجهك وحفظك الله وافي ياطيب الراس
واضح ***وصريح
أخي أبو عمار،يجب أن لا نكون عاطفيين وخاصة مع هذه الجنسية، والمعروفة بالبراعة في دور التمثيل ودور المسكنة،والإستضعاف، وهم أوسخ وأنذل ما خلق ربي،...
احساس انسان
لا اله الا الله لاحول ولا قوة الا بالله رحمها الله رحمة واسعة وادخلها فسيح الجنان
عباس قاروره
الحمدلله ان منتخبنا فاز وبأذن الله سنواصل المشوار💚🤍
عباس قاروره
الحمدلله ان منتخبنا فاز وبأذن الله سنواصل المشوار💚🤍
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