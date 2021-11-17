بالفيديو.. رسالة "المطلق" لزوجتين لا تخدمان زوجهما إلا بمقابل مادي

الرياض (صدى):
كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، عن رسالة لزوجتين لا يقدمان المأكل والمشرب لزوجهما إلا بمقابل مادي.
وأوضح الشيخ عبدالله المطلق، إن الزوجة لا تخرج للعمل، ولا تشارك في نفقات المنزل، وفي المقابل يُنفق الزوج عليها وعلى الأولاد، لذلك يجب عليها خدمة زوجها والاهتمام بترتيب احتياجاته حتى يستطيع القيام بعمله، بحسب برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة".
وأشار "المطلق" إلى أن الزوج يجب عليه أن يكرم زوجته بما هو موجود لديه، وعلى المرأة أن تخدمه وتقوم بما عليها من واجبات، مستشهداً بقوله الله سبحانه وتعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، متسائلاً عن سبب وجود الزوجة في منزل الزوج إذا لم تلبِ كافة احتياجاته.