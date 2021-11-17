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بالفيديو.. رسالة "المطلق" لزوجتين لا تخدمان زوجهما إلا بمقابل مادي

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. رسالة "المطلق" لزوجتين لا تخدمان زوجهما إلا بمقابل مادي

الرياض (صدى):
كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، عن رسالة لزوجتين لا يقدمان المأكل والمشرب لزوجهما إلا بمقابل مادي.

وأوضح الشيخ عبدالله المطلق، إن الزوجة لا تخرج للعمل، ولا تشارك في نفقات المنزل، وفي المقابل يُنفق الزوج عليها وعلى الأولاد، لذلك يجب عليها خدمة زوجها والاهتمام بترتيب احتياجاته حتى يستطيع القيام بعمله، بحسب برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة".

وأشار "المطلق" إلى أن الزوج يجب عليه أن يكرم زوجته بما هو موجود لديه، وعلى المرأة أن تخدمه وتقوم بما عليها من واجبات، مستشهداً بقوله الله سبحانه وتعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، متسائلاً عن سبب وجود الزوجة في منزل الزوج إذا لم تلبِ كافة احتياجاته.

 

زوجتين
رسالة
مقابل مادي
يستفتونك
عبدالله المطلق

التعليقات

الوطن غالي
الوطن غالي عدد التعليقات : 87
منذ 12 دقيقة
نفسي اعرف الرجل اذااكرمته المرأة واحترمته وصرفت على نفسها وعيالها. يصير شين وإذا عصبت وارفعت يدها عن المصاريف يصير زين هذا مريض نفسي ولابه جن ولا وش سالفته. إلى عنده علم بهاالشخصية يحللها.
احساس انسان
احساس انسان عدد التعليقات : 39
منذ 6 دقائق
بعض النساء يسووون الدنيا وما فيهاا ولا يضاهيهم رجال الكون كلهم

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أحدث التعليقات

kkkk
نصيحه ابعدو عنه وحمدالله معه لاعبين مزاج وغير انظباطيين
احساس انسان
بعض النساء يسووون الدنيا وما فيهاا ولا يضاهيهم رجال الكون كلهم
خبير زمانه
عساهم بالدمار اشغلو العالم بالارهاب والقتل والفتن والتدخل بالدول العربية
نبيل
لاعب منتهي واصاباته متكرره وطلباته كثيره ولازم تنفذ ولا احد يقدر يرفض له طلب
الوطن غالي
نفسي اعرف الرجل اذااكرمته المرأة واحترمته وصرفت على نفسها وعيالها. يصير شين وإذا عصبت وارفعت يدها عن المصاريف يصير زين هذا مريض نفسي ولابه...

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