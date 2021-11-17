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الأمير تركي الفيصل: على تركيا تصحيح مسارها

منذ ساعة
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الأمير تركي الفيصل: على تركيا تصحيح مسارها

عادل الحربي (صدى):
قال رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل، إن الطموحات التركية هي التي كانت "تعكر صفو" الأجواء ليست مع المملكة فقط، وإنما مع دول عربية أخرى منها الإمارات.

وأكد الأمير تركي الفيصل أن الأمر يرجع لتركيا، في أن تصحح مسارها قبل أن يكون معها تواصل على مستوى أمن أقليمي.

وبخصوص الأمن في النظام العربي منذ ما يسمى بـ "الربيع العربي" والتوترات المستمرة بسبب تدخلات بعض البلدان في شؤون الأخرى، قال الأمير تركي: "في الإمارات دعيت إلى أن يكون هناك تعاون بين مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية في إيجاد تصور لأين سننطلق لخدمة المصلحة العربية بصفة عامة، وهذا أمر مطلوب لأننا في حاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى".

تركيا
مجلس التعاون الخليجي
تركي الفيصل
جامعة الدول
الأمن الأقليمي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55201
منذ 18 دقيقة
يجب على تركيا ان تعرف حجمها الحقيقي ولا تحاول تجاوزه

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الصديق وقت الضيق نعم
قرم
هذا موصاحي ومتهور وغير مبالي . جااي طااااير ويحشر نفسه يبي السياره اللي قدامه توخر بأي شكل! سبحان الله جزاه وماجاه، لكن وش ذنب...
ابو عمار
المعنى الحقيقي في الموضوع لمنطقه الحساسه وحسب وضعيتها فتعني الشنطه او الخلفيه لانها سبق وان نفختها ثم ارادت اعادتها لوضعها السابق لاسباب خاصه بها
ابو عمار
ما له حق يضرب العامل لو كان العامل في بلاده لما تجراء عليه القطري بالضرب
فرغلي
معقول هذا؟؟؟؟ ولا دولة بالعالم سوته وش ذا

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