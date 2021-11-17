عبدالرحمن بن مساعد: حكم غريب إذا إصابة بدم ما فيها كرت!

نواف السالم (صدى):
تعجب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من موقف حكم مباراة المنتخب الوطني ونظيره الفيتنامي، تجاه إصابة لاعب الأخضر سلمان الفرج.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد مستنكرا ما حدث بالجولة السادسة للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022: "حكم غريب إذا إصابة بدم ما فيها كرت".
وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة في رقبته مما أثار استياء الجماهير، من قوة الجرح الذي أصيب به.
وأبدت الجماهير دهشتها من عدم انتباه حكم اللقاء لأظافر لاعبي المنتخب الفيتنامي أو الحلي في أيديهم، والتي تمتلك قدرة على إيذاء المنافس كما حدث مع الفرج.
يذكر أن الأخضر قد فاز على منتخب فيتنام 1-0 على ملعب مي دينه بالعاصمة هانوي.
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