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عبدالرحمن بن مساعد: حكم غريب إذا إصابة بدم ما فيها كرت!

منذ 7 ساعات
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عبدالرحمن بن مساعد: حكم غريب إذا إصابة بدم ما فيها كرت!

نواف السالم (صدى):
تعجب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من موقف حكم مباراة المنتخب الوطني ونظيره الفيتنامي، تجاه إصابة لاعب الأخضر سلمان الفرج.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد مستنكرا ما حدث بالجولة السادسة للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022: "حكم غريب إذا إصابة بدم ما فيها كرت".

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة في رقبته مما أثار استياء الجماهير، من قوة الجرح الذي أصيب به.

وأبدت الجماهير دهشتها من عدم انتباه حكم اللقاء لأظافر لاعبي المنتخب الفيتنامي أو الحلي في أيديهم، والتي تمتلك قدرة على إيذاء المنافس كما حدث مع الفرج.

يذكر أن الأخضر قد فاز على منتخب فيتنام 1-0 على ملعب مي دينه بالعاصمة هانوي.

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عبدالرحمن بن مساعد
سلمان الفرج
السعودية وفيتنام
اصابة سلمان الفرج

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 746
منذ 38 دقيقة
الله يستر من نهائي دوري ابطال اسيا

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
لا يهمكم الهلال بيكسب الإحتجاج وبيكسب مباراة الدور الثاني وبيأخذ كأس آسيا والدوري وكأس الملك والسوبر وبيسيطر على جميع البطولات طبعآ كلها بيحرزها في...
زعيم اااسيا
طارق هههههههههههه من ضحك عليك
ابو راكان
يا اخي خلي عندك مروح راضيه وش تشجع المنتخب واشجع الهلال كلهم يمثلون الوطن لا للتعصب وانا نشجع النادي ما وصل اليه الهلال سوا...
4everx2
مصيرها الإعدام شنقاً حتى الموت
kkkk
كل موسم لنسيان وان شاءالله كل موسم

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