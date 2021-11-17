الأمير سطام للخارجية الإيرانية: "لم أرى أوقح من هكذا تصريح"

عادل الحربي (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تصريحات صادرة من وزارة الخارجية الإيرانية بأنها تتنظر "جدية" من المملكة.
واستنكر الأمير سطام التصريح قائلا: "تهددون حدودنا الشمالية والجنوبية، وتطلقون المسيرات والصواريخ اتجاه المنشآت، والأماكن المدنية، وتطالبون المملكة العربية السعودية بالجدية!! لم أرى أوقح من هكذا تصريح".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، رد على سؤال حول تعليقات وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، بشأن المحادثات، بقوله: "لم يحدث تطور جديد في هذا الشأن ونحن ننتظر أن نرى الجدية من الجانب الآخر".