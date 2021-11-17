نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأمير سطام للخارجية الإيرانية: "لم أرى أوقح من هكذا تصريح"

منذ 38 دقيقة
1331
1
الأمير سطام للخارجية الإيرانية: "لم أرى أوقح من هكذا تصريح"

عادل الحربي (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تصريحات صادرة من وزارة الخارجية الإيرانية بأنها تتنظر "جدية" من المملكة.

واستنكر الأمير سطام التصريح قائلا: "تهددون حدودنا الشمالية والجنوبية، وتطلقون المسيرات والصواريخ اتجاه المنشآت، والأماكن المدنية، وتطالبون المملكة العربية السعودية بالجدية!! لم أرى أوقح من هكذا تصريح".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، رد على سؤال حول تعليقات وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، بشأن المحادثات، بقوله: "لم يحدث تطور جديد في هذا الشأن ونحن ننتظر أن نرى الجدية من الجانب الآخر".

ايران
الامير سطام
الامير فيصل بن فرحان
الخارجية الايرانية
سعيد خطيب زاده

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55189
منذ 17 دقيقة
ماذا تتوقع من اكبر كذاب واحقر نظام في العالم ان يكون رده مختلف عما كان . الفرس معروفين بعدائهم للعرب ومعروفين بمراوقتهم في اي لقاء يجمعهم مع الاخرين وهؤلاء لا يعرفون الا منطقه القوه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو عمار
مجرد لمسه خفيفه يرى فيها اطراء المديح واضهار اعجابه بالمنطقه الحساسه حسب قولهن
برنس
عاش بوهانج الله يارب ينهزم الهلال
ابو عمار
موضوع رد المهر او عدمه له شروط يعرفها القاض في المحكمه بعد دراسة الاسباب وهل الزوج دخل بالزوجه او لم يدخل وهل الزوجه هي...
رااايق
لن تكون هناك مجاملة للهلال ولا غيره ** لأن الأندية بتقول مثل ما سويت للهلال بعد سولي * وتصير فوضة **!!

أخر الأخبار

روان بن حسين تثير الجدل بتوثيق شد ترهلات منطقة حساسة
روان بن حسين تثير الجدل بتوثيق شد ترهلات منطقة حساسة
منذ 3 دقائق 77
125 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
125 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
منذ 9 دقائق 1070
الأمير سطام للخارجية الإيرانية: "لم أرى أوقح من هكذا تصريح"
الأمير سطام للخارجية الإيرانية: "لم أرى أوقح من هكذا تصريح"
منذ 38 دقيقة 1331
التعادل السلبي يخيم على مباراة الأرجنتين والبرازيل
التعادل السلبي يخيم على مباراة الأرجنتين والبرازيل
منذ 49 دقيقة 1134
والد رئيس وزراء بريطانيا يواجه اتهامًا بالتحرش
والد رئيس وزراء بريطانيا يواجه اتهامًا بالتحرش
منذ 56 دقيقة 207
بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أمريكا
بايدن يمنع رئيس دولة وزوجته من دخول أمريكا
منذ ساعة 1359
مطرب لبناني: لبنان يحكمها شياطين..أرسلوا لنا الرئيس السيسي
مطرب لبناني: لبنان يحكمها شياطين..أرسلوا لنا الرئيس السيسي
منذ ساعة 303
جمال عارف: محاولات مكشوفة لضرب علاقة المولد بالاتحاديين
جمال عارف: محاولات مكشوفة لضرب علاقة المولد بالاتحاديين
منذ ساعة 1183
اعتقال إيرانية لزيارتها قبر أحد ضحايا احتجاجات البنزين
اعتقال إيرانية لزيارتها قبر أحد ضحايا احتجاجات البنزين
منذ ساعة 1166
شاهد..طفلة "ذا فويس كيدز" تفاجئ الجمهور بتغير شكلها
شاهد..طفلة "ذا فويس كيدز" تفاجئ الجمهور بتغير شكلها
منذ ساعة 477