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حقيقة ارتباط عمرو دياب بفاشنيستا لبنانية

منذ ساعتين
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حقيقة ارتباط عمرو دياب بفاشنيستا لبنانية

القاهرة (صدى):
تداولت في الفترة الماضية أنباء حول ارتباط الفنان المصري عمرو دياب بالفاشنيستا اللبنانية تيارا واهب.

وكان عمرو دياب نشر صورة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي جمعته بتيارا وعلق عليها بـ : "اتقل واراضي".

ومن جانبها نفت تيارا واهب وجود أي علاقة عاطفية تجمع بينها وبين الفنان عمرو دياب، مؤكدة أن بينهما علاقة عمل فقط.

وقالت: "الصورة متعلقة بظهوري معه في إعلان، ولا يوجد علاقة عاطفية بيننا، أنا من معجبيه وأعتقد أنه محبوب من الجميع، كما تشرفت بمشاركته الإعلان وبأن أجلس بقربه، وأتلقى منه النصائح".

مصر
منوعات
فن
عمرو دياب
تيارا واهب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18798
منذ ساعة
أفّعَل ماشِئت فأنتَ مُلاقيه وأحبب ماشِئت فإنكَ مُفارِقُه وكُن كَما شِئت فكما تدين تُدان

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو عمار
مجرد لمسه خفيفه يرى فيها اطراء المديح واضهار اعجابه بالمنطقه الحساسه حسب قولهن
برنس
عاش بوهانج الله يارب ينهزم الهلال
ابو عمار
موضوع رد المهر او عدمه له شروط يعرفها القاض في المحكمه بعد دراسة الاسباب وهل الزوج دخل بالزوجه او لم يدخل وهل الزوجه هي...
رااايق
لن تكون هناك مجاملة للهلال ولا غيره ** لأن الأندية بتقول مثل ما سويت للهلال بعد سولي * وتصير فوضة **!!

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