حقيقة ارتباط عمرو دياب بفاشنيستا لبنانية

القاهرة (صدى):
تداولت في الفترة الماضية أنباء حول ارتباط الفنان المصري عمرو دياب بالفاشنيستا اللبنانية تيارا واهب.
وكان عمرو دياب نشر صورة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي جمعته بتيارا وعلق عليها بـ : "اتقل واراضي".
ومن جانبها نفت تيارا واهب وجود أي علاقة عاطفية تجمع بينها وبين الفنان عمرو دياب، مؤكدة أن بينهما علاقة عمل فقط.
وقالت: "الصورة متعلقة بظهوري معه في إعلان، ولا يوجد علاقة عاطفية بيننا، أنا من معجبيه وأعتقد أنه محبوب من الجميع، كما تشرفت بمشاركته الإعلان وبأن أجلس بقربه، وأتلقى منه النصائح".