مالك معاذ: "حركة البليهي حلوة ولو مكانه لفعلتها"

طلال الغامدي (صدى):
أجاب مالك معاذ نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا، على سؤال حول اللحظة التي تمنى أن يكون فيها اليوم.
وقال مالك معاذ خلال برنامج "وينك"،أنه تمنى أن يكون مكان لاعب الهلال علي البليهي عندما قام برفع راية ناديه وسط ملعب مرسول بارك.
وأضاف: "البليهي يعجبني كشخصية، وهو كمدافع كويس وتطور، ورفع الراية حركة حلوة، هي تزعل إنها في ملعب النصر لكن لو في مكانه أسويها في فريق تاني".
وأشار إلى أنه قبل اعتزال اللعب كان يقوم ببعض الحركات المشابهة، قائلا: "لما كنت ألعب كان في أشياء كثيرة أريد فعلها، وكنت اشتري كارت أصفر وأحمر، إذا الحكم ظلمني أعطيه كارت لكن ما لحقت على البليهي".
يذكر أن مدافع الهلال علي البليهي، لفت الأنظار بطريقة احتفاله بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، حيث رفع راية الهلال على ملعب النصر "مرسول بارك" في لقطة وصفها إعلاميون رياضيون بـ "التاريخية" .