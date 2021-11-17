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مالك معاذ: "حركة البليهي حلوة ولو مكانه لفعلتها"

منذ 7 ساعات
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مالك معاذ: "حركة البليهي حلوة ولو مكانه لفعلتها"

طلال الغامدي (صدى):
أجاب مالك معاذ نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا، على سؤال حول اللحظة التي تمنى أن يكون فيها اليوم.

وقال مالك معاذ خلال برنامج "وينك"،أنه تمنى أن يكون مكان لاعب الهلال علي البليهي عندما قام برفع راية ناديه وسط ملعب مرسول بارك.

وأضاف: "البليهي يعجبني كشخصية، وهو كمدافع كويس وتطور، ورفع الراية حركة حلوة، هي تزعل إنها في ملعب النصر لكن لو في مكانه أسويها في فريق تاني".

وأشار إلى أنه قبل اعتزال اللعب كان يقوم ببعض الحركات المشابهة، قائلا: "لما كنت ألعب كان في أشياء كثيرة أريد فعلها، وكنت اشتري كارت أصفر وأحمر، إذا الحكم ظلمني أعطيه كارت لكن ما لحقت على البليهي".

يذكر أن مدافع الهلال علي البليهي، لفت الأنظار بطريقة احتفاله بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، حيث رفع راية الهلال على ملعب النصر "مرسول بارك" في لقطة وصفها إعلاميون رياضيون بـ "التاريخية" .

دوري ابطال اسيا
الهلال والنصر
علي البليهي
مالك معاذ
ركزة البليهي

التعليقات

ابومحمد2
ابومحمد2 عدد التعليقات : 206
منذ 7 ساعات
اكرموه وانشروا صورته في الصحف كجائزة على هذا الابداع ولتصريح الهام
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 346
منذ 6 ساعات
هههههه طيب ليش تضربون لاعب يوم علق العلم بالشبك يامطرودين اسياء 🤣 مو من حقهم يفرحون 😎
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18797
منذ 5 ساعات
أنا البحر والبحر أنا .. شعار كل نادي

المفروض جميع الأندية أشقاء وجماهير الأندية شعب واحد وقلب واحد مع ناديهم ٩٠ دقيقة ومع كل الأندية بقية العمر حتى تكون الروح رياضية
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 780
منذ 31 دقيقة
البليهي بارك ههههههههههههههه سنه الركزة

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الصديق وقت الضيق نعم
قرم
هذا موصاحي ومتهور وغير مبالي . جااي طااااير ويحشر نفسه يبي السياره اللي قدامه توخر بأي شكل! سبحان الله جزاه وماجاه، لكن وش ذنب...
ابو عمار
المعنى الحقيقي في الموضوع لمنطقه الحساسه وحسب وضعيتها فتعني الشنطه او الخلفيه لانها سبق وان نفختها ثم ارادت اعادتها لوضعها السابق لاسباب خاصه بها
ابو عمار
ما له حق يضرب العامل لو كان العامل في بلاده لما تجراء عليه القطري بالضرب
فرغلي
معقول هذا؟؟؟؟ ولا دولة بالعالم سوته وش ذا

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