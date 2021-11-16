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مالك معاذ: "حركة البليهي حلوة ولو مكانه لفعلتها"

منذ 3 ساعات
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مالك معاذ: "حركة البليهي حلوة ولو مكانه لفعلتها"

طلال الغامدي (صدى):
أجاب مالك معاذ نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا، على سؤال حول اللحظة التي تمنى أن يكون فيها اليوم.

وقال مالك معاذ خلال برنامج "وينك"،أنه تمنى أن يكون مكان لاعب الهلال علي البليهي عندما قام برفع راية ناديه وسط ملعب مرسول بارك.

وأضاف: "البليهي يعجبني كشخصية، وهو كمدافع كويس وتطور، ورفع الراية حركة حلوة، هي تزعل إنها في ملعب النصر لكن لو في مكانه أسويها في فريق تاني".

وأشار إلى أنه قبل اعتزال اللعب كان يقوم ببعض الحركات المشابهة، قائلا: "لما كنت ألعب كان في أشياء كثيرة أريد فعلها، وكنت اشتري كارت أصفر وأحمر، إذا الحكم ظلمني أعطيه كارت لكن ما لحقت على البليهي".

يذكر أن مدافع الهلال علي البليهي، لفت الأنظار بطريقة احتفاله بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، حيث رفع راية الهلال على ملعب النصر "مرسول بارك" في لقطة وصفها إعلاميون رياضيون بـ "التاريخية" .

دوري ابطال اسيا
الهلال والنصر
علي البليهي
مالك معاذ
ركزة البليهي

التعليقات

ابومحمد2
ابومحمد2 عدد التعليقات : 206
منذ ساعتين
اكرموه وانشروا صورته في الصحف كجائزة على هذا الابداع ولتصريح الهام
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 347
منذ ساعة
هههههه طيب ليش تضربون لاعب يوم علق العلم بالشبك يامطرودين اسياء 🤣 مو من حقهم يفرحون 😎
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18794
منذ ساعة
أنا البحر والبحر أنا .. شعار كل نادي

المفروض جميع الأندية أشقاء وجماهير الأندية شعب واحد وقلب واحد مع ناديهم ٩٠ دقيقة ومع كل الأندية بقية العمر حتى تكون الروح رياضية

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