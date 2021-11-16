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استشاري يحذر من أدوية تسبب الضعف الجنسي

منذ 3 ساعات
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استشاري يحذر من أدوية تسبب الضعف الجنسي

عادل الحربي (صدى):
حذر الدكتور خالد الربيعة استشاري العقم وأمراض الذكورة، من خطورة تناول الهرمونات والمكملات الغذائية بهدف بناء عضلات، دون استشارة طبية.

وأكد الربيعة خلال برنامج "ياهلا" أنه عند التوقف عن تناول تلك الهرمونات، يصاب الشخص بالضعف الجنسي.

وقال الربيعة: "الضعف الجنسي يحدث بعد الانتهاء من الهرمونات، لأن الهرمونات تكون مضغوطة بشكل قوي وبعد سحبها ينتهي الأمر بالضعف".

وشدد على ضرورة عدم استخدام الهرمونات نهائيا، مشيرا إلى أنه غير مصرح بها في السوق الطبي، قائلا: "لا توجد هرمونات بغرض بناء العضلات، لكن يتم اعطائها لحل مشاكل أخرى بروشتة طبية".

وأضاف: "أعرف واحد يأخذ ادوية طفله اللي عنده مشكلة في النمو عشان يبني عضلات وهذه مصيبة"، لافتًا إلى أن أي مكان يقوم بصرف الهرمونات دون استشارة طبية يعد مخالفًا.

وأوضح أن بعض الهرمونات أيضا قد تؤدي إلى الوفاة ومشاكل في القلب، والكبد.

الضعف الجنسي
المكملات الغذائية
امراض الذكورة
الهرمونات
خالد الربيعة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18795
منذ ساعة
سبقت بها شمس .. ووعظت .. فأوجزت وأعجزت

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سبقت بها شمس .. ووعظت .. فأوجزت وأعجزت

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