بالفيديو.. الغيامة: أداء المنتخب الوطني كان أقل اليوم

طلال الغامدي (صدى):
قال رئيس تحرير القسم الرياضي بالشرق الأوسط، عبد العزيز الغيامة، إن أداء المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب فيتنام كان أقل اليوم.
ورجح سبب ضعف أداء المنتخب إلى سبب نفسي، مضيفا إلى أن بعض اللاعبين من منتخب فيتنام كانوا يلعبون بخشونة لكن الأخضر تمكن من تجاوزهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "أبوظبي الرياضية".
وأشار إلى أن لاعبي الأخضر كانوا يخشون التعادل في المباراة، وهذا أضعف أدائهم، كما أن المدرب هيرفي رينارد كان غاضبًا من أداء اللاعبين إلا أن الأهم أن اللاعبين حققوا النقاط الثلاث، مضيفا أن الفوز الذي حققه اليوم قرب المنتخب من التأهل إلى كأس العالم 2022.