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بالفيديو.. الغيامة: أداء المنتخب الوطني كان أقل اليوم

منذ 8 ساعات
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بالفيديو.. الغيامة: أداء المنتخب الوطني كان أقل اليوم

طلال الغامدي (صدى):
قال رئيس تحرير القسم الرياضي بالشرق الأوسط، عبد العزيز الغيامة، إن أداء المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب فيتنام كان أقل اليوم.

ورجح سبب ضعف أداء المنتخب إلى سبب نفسي، مضيفا إلى أن بعض اللاعبين من منتخب فيتنام كانوا يلعبون بخشونة لكن الأخضر تمكن من تجاوزهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "أبوظبي الرياضية".

وأشار إلى أن لاعبي الأخضر كانوا يخشون التعادل في المباراة، وهذا أضعف أدائهم، كما أن المدرب هيرفي رينارد كان غاضبًا من أداء اللاعبين إلا أن الأهم أن اللاعبين حققوا النقاط الثلاث، مضيفا أن الفوز الذي حققه اليوم قرب المنتخب من التأهل إلى كأس العالم 2022.

كأس العالم
فيتنام
الأخضر
المنتخب الوطني لكرة القدم

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 780
منذ 29 دقيقة
والله يا عندنا اعلام استغفر الله
مباراه استراليا واحد يقول المفروض طرد للبليهي !!!!!!!!!
واليوم هذا الاخ
ياحبي المهم 3 نقاط وصدارة وادعم اللاعبين

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أحدث التعليقات

ابو سعود
الصديق وقت الضيق نعم
قرم
هذا موصاحي ومتهور وغير مبالي . جااي طااااير ويحشر نفسه يبي السياره اللي قدامه توخر بأي شكل! سبحان الله جزاه وماجاه، لكن وش ذنب...
ابو عمار
المعنى الحقيقي في الموضوع لمنطقه الحساسه وحسب وضعيتها فتعني الشنطه او الخلفيه لانها سبق وان نفختها ثم ارادت اعادتها لوضعها السابق لاسباب خاصه بها
ابو عمار
ما له حق يضرب العامل لو كان العامل في بلاده لما تجراء عليه القطري بالضرب
فرغلي
معقول هذا؟؟؟؟ ولا دولة بالعالم سوته وش ذا

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