بالفيديو.. رئيس الشباب الأسبق: نستأجر جماهير تساندنا في المدرجات

ماجد محمد (صدى):
قال محمد جمعة الحربي رئيس نادي الشباب السابق أن نادي الشباب يستأجر جماهير منذ زمن بعيد تساند في المدرجات، مؤكدا أن النادي كان لايملك أي دور في السابق.
وأضاف الحربي: "النصر بشعبيته الجماهيرية استولى على مدرج الشباب يسار المنصة التي لا يمكن أن تكون لنادي يستأجر جماهير".
وتابع رئيس نادي الشباب السابق " رئيس نادي الشباب خالد البلطان نصراوي ولهذا السبب أتى للشباب " مشيرا إلى أت التنافس بين النصر والشباب يأخذ طابع الحدة لأن خالد البلطان عرض عليه رئاسة نادي النصر لكنه رفض.
كان نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد أنهى أزمة المستحقات المالية لعدد من اللاعبين، خلال الفترة الماضية، من أجل استخراج الرخصة الآسيوية، والتي تسمح للفريق الأول بالمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022 بعد غياب 6 سنوات