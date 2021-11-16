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بالفيديو.. رئيس الشباب الأسبق: نستأجر جماهير تساندنا في المدرجات

منذ 13 ساعة
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بالفيديو.. رئيس الشباب الأسبق: نستأجر جماهير تساندنا في المدرجات

ماجد محمد (صدى):
قال محمد جمعة الحربي رئيس نادي الشباب السابق ‏أن نادي الشباب يستأجر جماهير منذ زمن بعيد تساند في المدرجات، مؤكدا أن النادي كان لايملك أي دور في السابق.

وأضاف الحربي: "النصر بشعبيته الجماهيرية استولى على مدرج الشباب يسار المنصة التي لا يمكن أن تكون لنادي يستأجر جماهير".

وتابع رئيس نادي الشباب السابق " رئيس نادي الشباب خالد البلطان نصراوي ولهذا السبب أتى للشباب " مشيرا إلى أت التنافس بين النصر والشباب يأخذ طابع الحدة لأن خالد البلطان عرض عليه رئاسة نادي النصر لكنه رفض.

كان نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد أنهى أزمة المستحقات المالية لعدد من اللاعبين، خلال الفترة الماضية، من أجل استخراج الرخصة الآسيوية، والتي تسمح للفريق الأول بالمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022 بعد غياب 6 سنوات

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4033
منذ ساعة
ولا زال الشباب ولكن مقابل وجبة بروست حراق للهنود والعمالة من لحوج وغيرهم علشان يشجعونه
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 198
منذ 59 دقيقة
مسكين نادي الشباب الرئيس نصراوي والجماهير إيجار والفريق أصبح رديف للهلال

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أحدث التعليقات

kkkk
نصيحه ابعدو عنه وحمدالله معه لاعبين مزاج وغير انظباطيين
احساس انسان
بعض النساء يسووون الدنيا وما فيهاا ولا يضاهيهم رجال الكون كلهم
خبير زمانه
عساهم بالدمار اشغلو العالم بالارهاب والقتل والفتن والتدخل بالدول العربية
نبيل
لاعب منتهي واصاباته متكرره وطلباته كثيره ولازم تنفذ ولا احد يقدر يرفض له طلب
الوطن غالي
نفسي اعرف الرجل اذااكرمته المرأة واحترمته وصرفت على نفسها وعيالها. يصير شين وإذا عصبت وارفعت يدها عن المصاريف يصير زين هذا مريض نفسي ولابه...

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