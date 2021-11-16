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نائبان بريطانيان يعترفان بتلقى أموال مقابل المشاركة بندوة تستهدف المملكة

منذ 8 ساعات
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نائبان بريطانيان يعترفان بتلقى أموال مقابل المشاركة بندوة تستهدف المملكة

لندن (صدى):
اعترف نائبان بريطانيان بتلقي أموال مقابل مشاركتهما في ندوة تستهدف المملكة ، وكشفت حجم المؤامرة الإيرانية وتخصيص النظام الإيراني الأموال الطائلة في محاولة للإضرار بالمملكة في الوقت الذي تعاني فيه إيران من أزمات اقتصادية طاحنة ويتجرع غالبية شعبها الفقر والحرمان.

وكشفت النائبة ليلى عن تلقيها 4000 دولار مقابل التحدث في ندوة عن من وصفتهم "السجناء السياسيين في المملكة",كما اعترف النائب كريسبين بلانت بتلقى 8000 دولار مقابل المشاركة في نفس الندوة.

يذكر أن اعترافات النائبان البريطانيان كشفت عن حجم المؤامرة وقوة التمويل الإيراني الدولي.

المملكة
ندوة
نائبان بريطانيان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55189
منذ ساعة
لعنة الله على نظام الملالي الحقير

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو عمار
مجرد لمسه خفيفه يرى فيها اطراء المديح واضهار اعجابه بالمنطقه الحساسه حسب قولهن
برنس
عاش بوهانج الله يارب ينهزم الهلال
ابو عمار
موضوع رد المهر او عدمه له شروط يعرفها القاض في المحكمه بعد دراسة الاسباب وهل الزوج دخل بالزوجه او لم يدخل وهل الزوجه هي...
رااايق
لن تكون هناك مجاملة للهلال ولا غيره ** لأن الأندية بتقول مثل ما سويت للهلال بعد سولي * وتصير فوضة **!!

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