نائبان بريطانيان يعترفان بتلقى أموال مقابل المشاركة بندوة تستهدف المملكة

لندن (صدى):
اعترف نائبان بريطانيان بتلقي أموال مقابل مشاركتهما في ندوة تستهدف المملكة ، وكشفت حجم المؤامرة الإيرانية وتخصيص النظام الإيراني الأموال الطائلة في محاولة للإضرار بالمملكة في الوقت الذي تعاني فيه إيران من أزمات اقتصادية طاحنة ويتجرع غالبية شعبها الفقر والحرمان.
وكشفت النائبة ليلى عن تلقيها 4000 دولار مقابل التحدث في ندوة عن من وصفتهم "السجناء السياسيين في المملكة",كما اعترف النائب كريسبين بلانت بتلقى 8000 دولار مقابل المشاركة في نفس الندوة.
يذكر أن اعترافات النائبان البريطانيان كشفت عن حجم المؤامرة وقوة التمويل الإيراني الدولي.