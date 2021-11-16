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عبدالله الحربي : توقعت ان عمر السومة معزوم على متّه
منذ ساعتين
1701
1
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التعليقات
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عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
أبو عبدالله الحربي
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