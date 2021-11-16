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عبدالله الحربي : توقعت ان عمر السومة معزوم على متّه

منذ ساعتين
1701
1
عبدالله الحربي : توقعت ان عمر السومة معزوم على متّه

(صدى):

التعليقات

مسفر
مسفر عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
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بلسم الروح
الله يقويكم على كل خائن ومفيد.
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بالله يمخلفات بوهانج خلك مستعد تكون مطيه يامسكين اذا فريقك ماعزك ونتصر على الاقل اصمت وخفف صياحك
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يستاهل دامه سنفور طاقيه.....برا

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