ملاك الكويتية: نجوت من الموت بمعجزة  

خالد الظفيري (صدى):
أزاحت الفنانة ملاك الكويتية، الستار عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها، قائلة إنها كانت بين الحياة والموت ونجت من أزمتها بمعجزة.
وأشارت إلى أنها قضت فترة في المستشفى، مبينة:"فيه ناس كانوا بظهري وقت ما كنت بالمستشفى وقت ما كنت طايحة وحليمة بولند من أول يوم دشيت المستشفى لليوم ما بطلت السؤال عني بعز سفرها بعز شغلها بعز مرضها".
ورفضت الحديث عن محنتها، قائلة:"ما حب تكلم عن اللي صار بس قمت من طيحة شفت منها الموت والله كتبلي عمر جديد"، مبينة أنها تعافت من أزمتها بما يعادل 70%.
وتابعت: ”الطيحة اللي أنا طحتها، عين، والعين حق، مو شرط عنج كل شي بالحياة عشان تحسده، فيه ناس ما تذكر الله لما تشوف شي حابتا ولا شئ، هذا الغلط مو للناس مني أنا، أنا وايد مقصرة بأذكاري، وايد مقصرة بالذكر، يا جماعة لا تخلون أذكاركم".