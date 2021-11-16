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ملاك الكويتية: نجوت من الموت بمعجزة  

منذ 10 ساعات
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ملاك الكويتية: نجوت من الموت بمعجزة  

خالد الظفيري (صدى):
أزاحت الفنانة ملاك الكويتية، الستار عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها، قائلة إنها كانت بين الحياة والموت ونجت من أزمتها بمعجزة.

وأشارت إلى أنها قضت فترة في المستشفى، مبينة:"فيه ناس كانوا بظهري وقت ما كنت بالمستشفى وقت ما كنت طايحة وحليمة بولند من أول يوم دشيت المستشفى لليوم ما بطلت السؤال عني بعز سفرها بعز شغلها بعز مرضها".

ورفضت الحديث عن محنتها، قائلة:"ما حب تكلم عن اللي صار بس قمت من طيحة شفت منها الموت والله كتبلي عمر جديد"، مبينة أنها تعافت من أزمتها بما يعادل 70%.

وتابعت: ”الطيحة اللي أنا طحتها، عين، والعين حق، مو شرط عنج كل شي بالحياة عشان تحسده، فيه ناس ما تذكر الله لما تشوف شي حابتا ولا شئ، هذا الغلط مو للناس مني أنا، أنا وايد مقصرة بأذكاري، وايد مقصرة بالذكر، يا جماعة لا تخلون أذكاركم".

 

 

حياة
موت
أزمة صحية
ملاك الكويتية
محنة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55197
منذ ساعة
يمكن صكوك بعين في عيونك و براطمك يجب اعادة الوضع الى طبيعته

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أحدث التعليقات

الملل
للتوضيح وش يعني اماكن حساسة مافهمت
الاحساء
ملاك السنابات بحاجه لالية تنظيميه من الجهات المسؤوله ونحهم رخص ووضع شروط لهذا النشاط
ابو سعود
مهاترات هذه الايام وسخافات وياليت يوقفوهم عند حدهم لانهم مصخوها كثير والكذب بالكوم
ابو سعود
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا
ابو عمار
اوكي المفروض انه قتل الزوجه مع العشيق

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