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الاتحاد الأردني : الآسيوي لم يثبُت جنس حارسة إيران

منذ ساعة
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الاتحاد الأردني : الآسيوي لم يثبُت جنس حارسة إيران

وكالات (صدى):
علق اتحاد كرة القدم الأردني، على الأخبار التي ترددت مؤخراً حول إثبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جنس زهراء كودائي حارسة منتخب إيران للسيدات.

وأكد الاتحاد الأردني أنه لم يثبُت جنس حارسة إيران حتى الآن، مطالبا من نظيره الآسيوي التحقق من جنس الحارسة كودائي، والتي ساهمت في فوز منتخبها على الأردن في تصفيات التأهل إلى كأس آسيا 2022 أواخر سبتمبر الماضي، بعد تصديها لركلة ترجيح.

وأوضح محمد عياصرة مدير الإعلام في اتحاد كرة القدم الأردني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إن اتحاد بلاده لم يتلق رداً من الاتحاد الآسيوي حول الخطاب المرفوع، نافياً أخبار إثبات الأخير جنس الحارسة كودائي.

الآسيوي
الاتحاد الأردني
حارسة إيران

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3049
منذ ساعة
ما يبيلها هذا رجال ومصارع كمان
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3049
منذ ساعة
ما يبيلها هذا رجال ومصارع كمان

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربي يحفظكم و يوفقكم و ما قصرتم
نجاة محمد
احسنت القول و نقول يا رب يعاقبون مو بس فلوس بل بالحبس كمان
ابوبدر
يا ربيعان هذولا ينابحون ضد النقاز والاهلي ذابحهم . او تلاحظ على كثر ما يجييون بطولات من ابو دعم وابو لجان الا ان الاهلي...
راح زماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرق الخميس تحتاج ترميم مدخل الخميس من جهت وادي ابن هشبل سيئ مكسر مدخل مدينه شي موسف
راح زماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرق الخميس تحتاج ترميم مدخل الخميس من جهت وادي ابن هشبل سيئ مكسر مدخل مدينه شي موسف

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