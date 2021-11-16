الاتحاد الأردني : الآسيوي لم يثبُت جنس حارسة إيران

وكالات (صدى):
علق اتحاد كرة القدم الأردني، على الأخبار التي ترددت مؤخراً حول إثبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جنس زهراء كودائي حارسة منتخب إيران للسيدات.
وأكد الاتحاد الأردني أنه لم يثبُت جنس حارسة إيران حتى الآن، مطالبا من نظيره الآسيوي التحقق من جنس الحارسة كودائي، والتي ساهمت في فوز منتخبها على الأردن في تصفيات التأهل إلى كأس آسيا 2022 أواخر سبتمبر الماضي، بعد تصديها لركلة ترجيح.
وأوضح محمد عياصرة مدير الإعلام في اتحاد كرة القدم الأردني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إن اتحاد بلاده لم يتلق رداً من الاتحاد الآسيوي حول الخطاب المرفوع، نافياً أخبار إثبات الأخير جنس الحارسة كودائي.