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تمزح مع العامل وما تبغي تدفع البنزين
منذ 13 ساعة
2671
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55197
منذ 59 دقيقة
يمكن حسابها فاضي وتحتاج مساعده
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أحدث التعليقات
الملل
للتوضيح وش يعني اماكن حساسة مافهمت
الاحساء
ملاك السنابات بحاجه لالية تنظيميه من الجهات المسؤوله ونحهم رخص ووضع شروط لهذا النشاط
ابو سعود
مهاترات هذه الايام وسخافات وياليت يوقفوهم عند حدهم لانهم مصخوها كثير والكذب بالكوم
ابو سعود
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا
ابو عمار
اوكي المفروض انه قتل الزوجه مع العشيق
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