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محمد عبدالجواد : هذا اللاعب كان يسبب لي رعب
منذ 17 ساعة
4006
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14970
منذ 17 دقيقة
صراحة جيل ذهبي من الصعوبه نسيانه،جيل العمالقة:-
أحمد طرابلسي،
محبوب جمعة
نعيم سعد
فيصل الدخيل
عبدالعزيز العنبري
سامي الحشاش
جاسم يعقوب
وسعد الحوطي.
وغيرهم من لا تسعفني الذاكره لذكرهم.
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14970
منذ 13 دقيقة
إضافة إلى الوحش فتحي كميل،
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أحدث التعليقات
احساس انسان
جعلها الله في ميزان اعمالكم يا سمو الامير بيض وجهك وحفظك الله وافي ياطيب الراس
واضح ***وصريح
أخي أبو عمار،يجب أن لا نكون عاطفيين وخاصة مع هذه الجنسية، والمعروفة بالبراعة في دور التمثيل ودور المسكنة،والإستضعاف، وهم أوسخ وأنذل ما خلق ربي،...
احساس انسان
لا اله الا الله لاحول ولا قوة الا بالله رحمها الله رحمة واسعة وادخلها فسيح الجنان
عباس قاروره
الحمدلله ان منتخبنا فاز وبأذن الله سنواصل المشوار💚🤍
عباس قاروره
الحمدلله ان منتخبنا فاز وبأذن الله سنواصل المشوار💚🤍
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