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"شبشب ومكالمة فائتة" تورط رجل في جريمة قتل

منذ 4 ساعات
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"شبشب ومكالمة فائتة" تورط رجل في جريمة قتل

القاهرة (صدى):
كشف رجال الشرطة في منطقة ماديا براديش في الهند ملابسات اختفاء شاب يبلغ من العمر 27 عاما.

وكانت أم الضحية قد تقدمت في أكتوبر الماضي ببلاغ يفيد اختفاء نجلها في ظروف غامضة، وكشفت التحريات إلى أن الشاب كان على علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة.

وبحثت الشرطة في منزل زوج العشيقة فوجدت "شبشب" الضحية في فناة المنزل، واتضح أن الزوج وجد مكالمتين فائتتين على هاتف زوجته فشك في الأمر.

واكتشف الزوج أن زوجته تخونه مع هذا الشاب، وعندما جاء الأخير لمنزل عشيقته استقبله الزوج وقام بمشاركة اثنين آخرين بطعنه وقتله ثم حرق جثته في موقع يمتلكه لكن الشرطة حلت الجريمة ، وألقت القبض على المجني عليه.

 

جريمة قتل
الهند
الشرطة
خيانة
ماديا براديش

التعليقات

فايز بن محمد الشهري
فايز بن محمد الشهري عدد التعليقات : 248
منذ ساعة
والقت القبض على الجاني وليس المجني عليه

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
راعي مشاكل اتمني ولا نادي بالممكة يجيبة
ابوجاسر
قال يحققون هذي زي الفار مايبيلها
صريح
كتبتم الجزء الأول من المقال قبل صدور حكم الانضباط ثم كتبتم الجزء الثاني بعد صدور الحكم ههههههههه والله حكايتكم حكاية 😂😂😂😂😂😂
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة نسعد بسعادة بتوليك تقول وتفعل في زمن القول بلا فعل رافعين الرأس بزعيم سير ولك المسير ⚘
فايز بن محمد الشهري
والقت القبض على الجاني وليس المجني عليه

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