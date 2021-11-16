"شبشب ومكالمة فائتة" تورط رجل في جريمة قتل

القاهرة (صدى):
كشف رجال الشرطة في منطقة ماديا براديش في الهند ملابسات اختفاء شاب يبلغ من العمر 27 عاما.
وكانت أم الضحية قد تقدمت في أكتوبر الماضي ببلاغ يفيد اختفاء نجلها في ظروف غامضة، وكشفت التحريات إلى أن الشاب كان على علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة.
وبحثت الشرطة في منزل زوج العشيقة فوجدت "شبشب" الضحية في فناة المنزل، واتضح أن الزوج وجد مكالمتين فائتتين على هاتف زوجته فشك في الأمر.
واكتشف الزوج أن زوجته تخونه مع هذا الشاب، وعندما جاء الأخير لمنزل عشيقته استقبله الزوج وقام بمشاركة اثنين آخرين بطعنه وقتله ثم حرق جثته في موقع يمتلكه لكن الشرطة حلت الجريمة ، وألقت القبض على المجني عليه.