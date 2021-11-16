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بالفيديو .. استعدادات جامعة الملك عبدالعزيز لاختبارات الفصل الدراسي

منذ 7 ساعات
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بالفيديو .. استعدادات جامعة الملك عبدالعزيز لاختبارات الفصل الدراسي

الرياض (صدى):
قال فؤاد أبو لبن، وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز، إن الجامعة سمحت للطالب في تقديم اعتذار عن الفصل الدراسي في حال لم يكمل جرعات اللقحات المضاد بفيروس كورونا.

وأضاف أن الجامعة أصدرت سلسلة من الأدلة الإجرائية الاحترازية التنفيذية لعودة الطلاب للجامعة، لافتا إلى أنه لا يمكن للطالب الدخول للقاعات الدراسية والمباني الدراسية إلا إذا كان محصن بجرعتين ضد كورونا أو مستثنى من التطعيم، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في قناة "الإخبارية".

وأشار إلى أن الطلاب يخضعون للاختبارات في المباني التي خصصتها الجامعة بنظام التفويج بمعدل 400 طالب في كل ساعة، وذلك من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي.

جامعة
جامعة الملك عبدالعزيز
كورونا
تطبيق التباعد الاجتماعي
التحصين ضد كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18791
منذ 53 دقيقة
ماذا أقول .. وأدمعي ذرفت .. شوقاً إليها ...
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18791
منذ 51 دقيقة
لا أحد يقبل التعديل أو التعويل والمسافة بعيدة جدا.. والصحارى قفار
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18791
منذ 47 دقيقة
الصبر سيّد الحقيقة .. والصد نوعٌ من الصدع

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههههه طيب ليش تضربون لاعب يوم علق العلم بالشبك يامطرودين اسياء 🤣 مو من حقهم يفرحون 😎
موين
ابو عبدالله وين معززه ماتقود سياره ليش انت تعطيها مطالبيها تقضي لها من راتبك توديها كل مكان تبيه اتحداك رويه ٢٠٣٠ وينك عايش خلاص...
بلبل البحر
سبحان الله
سامي الراقي
عاش الاهلي عاش النصر عاش الاتحاد عاش بوهانج الكوري.......يسقط الهلال والشباب
بلبل البحر
نعوذ بالله من قهر الرجال

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