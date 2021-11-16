بالفيديو .. استعدادات جامعة الملك عبدالعزيز لاختبارات الفصل الدراسي

الرياض (صدى):
قال فؤاد أبو لبن، وكيل عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز، إن الجامعة سمحت للطالب في تقديم اعتذار عن الفصل الدراسي في حال لم يكمل جرعات اللقحات المضاد بفيروس كورونا.
وأضاف أن الجامعة أصدرت سلسلة من الأدلة الإجرائية الاحترازية التنفيذية لعودة الطلاب للجامعة، لافتا إلى أنه لا يمكن للطالب الدخول للقاعات الدراسية والمباني الدراسية إلا إذا كان محصن بجرعتين ضد كورونا أو مستثنى من التطعيم، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في قناة "الإخبارية".
وأشار إلى أن الطلاب يخضعون للاختبارات في المباني التي خصصتها الجامعة بنظام التفويج بمعدل 400 طالب في كل ساعة، وذلك من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي.