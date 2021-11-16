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قطري يعتدي على عامل ويضربه
منذ 15 ساعة
2049
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55201
منذ 17 دقيقة
ما له حق يضرب العامل لو كان العامل في بلاده لما تجراء عليه القطري بالضرب
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أحدث التعليقات
قرم
هذا موصاحي ومتهور وغير مبالي . جااي طااااير ويحشر نفسه يبي السياره اللي قدامه توخر بأي شكل! سبحان الله جزاه وماجاه، لكن وش ذنب...
ابو عمار
المعنى الحقيقي في الموضوع لمنطقه الحساسه وحسب وضعيتها فتعني الشنطه او الخلفيه لانها سبق وان نفختها ثم ارادت اعادتها لوضعها السابق لاسباب خاصه بها
ابو عمار
ما له حق يضرب العامل لو كان العامل في بلاده لما تجراء عليه القطري بالضرب
فرغلي
معقول هذا؟؟؟؟ ولا دولة بالعالم سوته وش ذا
ابو سعود
وفوق الاسباب الزحام والمواعيد
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