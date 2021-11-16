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ضيفة برنامج تفاجئ مذيعة على الهواء بتصرف غريب
منذ 18 ساعة
3176
1
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التعليقات
كجمغلو
عدد التعليقات : 17482
منذ ساعة
ايش فيها هذي يعني مسويه اكشن 🙄
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أحدث التعليقات
PCR
بسيطه ماتستاهل كل هالشو لو في غير لاعب الهلال كان محدن درا عنها
PCR
بسيطه ماتستاهل كل هالشو لو في غير لاعب الهلال كان محدن درا عنها
PCR
طيب وش اخبار ركززززة الفيصلي في شباك الهلال اشوفها اجمل واحلى بكثيرررررررررررررررررررر
قرم
هههههههههههههههه (هواووي) قصدك قنبله.
wsaka
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 ترليون مبرروك فوز منتخبنا.. والحمد لله إنتهت المباراة.. بدون إصابات للاعبين المنتخب وبالأخص الـ 7 نجوم لاعبين الهلال.. الوطن والهلال والأمة الهلالية على...
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