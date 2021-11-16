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اصغر ثور في العالم

منذ 10 ساعات
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1

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2001
منذ 9 دقائق
سبحان الله

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههههه طيب ليش تضربون لاعب يوم علق العلم بالشبك يامطرودين اسياء 🤣 مو من حقهم يفرحون 😎
موين
ابو عبدالله وين معززه ماتقود سياره ليش انت تعطيها مطالبيها تقضي لها من راتبك توديها كل مكان تبيه اتحداك رويه ٢٠٣٠ وينك عايش خلاص...
بلبل البحر
سبحان الله
سامي الراقي
عاش الاهلي عاش النصر عاش الاتحاد عاش بوهانج الكوري.......يسقط الهلال والشباب
بلبل البحر
نعوذ بالله من قهر الرجال

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