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اهل العقول في راحة

منذ 5 ساعات
1195
1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14963
منذ 32 دقيقة
شرح عملي وتفصيلي لمفهوم مقولة:- مخمس حار على الخدة..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
عجيب وغريب،..
واضح ***وصريح
يقال أن هذه القصيدة للشاعر محمد إبن متعي العتيبي ،وكان الشاعر(محمد بن مثعي الغربي الروقي العتيبي )خارج المملكه وبعد ستة أشهرعاد إلى أرض الوطن...
متعب العتيبي
امانه البليهي لايدري عنه تخديرهم اهاف يجي وينشب عجرا بخشومهم ههههههههه🏃‍♂️😂
ع. س. ع
صياحكم طرب فارفعو اصواتكم
Suliman
الحين اجيك نون عين سين مدرعم كالعاده

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