مدرب بوهانغ: الهلال يمتلك خط هجوم جيد وأخطرهم " غوميز "

نواف السالم (صدى):
أكد مدرب بوهانغ، كيم كي دونغ، أن الهلال يمتلك خط هجوم جيد، في ظل تواجد العديد من اللاعبين الكبار ذوي الخبرة، على رأسهم بافتيمبي غوميز.
وأضاف أنه من المهم أن يوقف فريقه خطورة "غوميز"، مشيرًا إلى أن الأخير هداف رائع ويمتلك حاسة تهديفية عالية، إلا أنه لديه ثقة في كل اللاعبين، وسيكونوا مستعدين للتعامل مع المباراة".
وأكد أنه على تواصل مع محترف الهلال، جانغ هيون سو"، وأضاف مازحًا: "جانغ يتصل بي دائمًا عند عودته إلى كوريا الجنوبية، لكن بعد وصول بوهانغ إلى نهائي دوري أبطال آسيا توقف عن هذا، لقد جاء إلى كوريا مؤخرًا ولم يتصل أو يبعث برسالة نصية لي".
ولفت إلى أن فريقه وصل للنهائي نتيجة العمل الجاد في المواقف الصعبة، مضيفا أنه يتطلع إلى تقديم هدية جيدة لجماهير ناديه بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا.
وأكد أن الوصول من مرحلة المجموعات أمرًا سهلاً، إلا أنهم نجحوا في ذلك، لافتا إلى أن فريقه عانى من الإصابات طوال الموسم، وكان الأمر صعبًا بالنسبة لهم حتى الوصول للمباراة النهائية.