سطام بن خالد يعلق على تقاضي نائبان بريطانيان أموالا للمشاركة في ندوة تستهدف المملكة

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على اعتراف نائبان بريطانيا بتلقي أموال مقابل مشاركتهما في ندوة تستهدف المملكة.
وكانت النائبة ليلى موران اعترفت بتلقيها 4000 دولار مقابل التحدث في ندوة عن من وصفتهم "السجناء السياسيين في السعودية"، أما النائب كريسبين بلانت فتلقى 8000 دولار مقابل المشاركة في نفس الندوة
وقال الأمير سطام بن خالد "هذا الخبر من المفترض أن لا يمر مرور الكرام بل يجب التركيز عليه والحديث عنه لأنه يكشف بأن هناك جهات تقوم بشراء مثل هؤلاء الساسة للهجوم على السعودية والتأثير على الرأي العام الغربي من خلال الحديث عن مواضيع كاذبة لا أساس لها من الصحة"